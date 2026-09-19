La Inteligencia Artificial tendrá que esperar a que vuelva la corriente

Este sábado, muchos negocios amanecieron con las puertas cerradas, las neveras vacías o una oferta reducida al mínimo.

El nuevo colapso del SEN deja comercios cerrados y golpea a unos emprendedores que ya lidian con la escasez y los altos costos

La Habana/"Cerrado" es la palabra más importante este sábado en la vidriera de una panadería privada de la calle Ayestarán, en La Habana. Debajo, otro cartel promete un horario mucho más ambicioso: de 9:00 am a 9:00 pm. En el cristal también permanece el precio de la bolsa de pan, 590 pesos. Hay horario, hay precio y hasta una puerta esperando que alguien abra. Lo que no hay es pan.

La imagen podría servir para desmentir alguna de las tantas reuniones oficiales en las que últimamente se habla de Inteligencia Artificial, transformación digital, innovación y nuevas tecnologías como herramientas para sacar adelante la maltrecha economía cubana. Solo faltaría agregar al pie una pregunta bastante menos sofisticada: ¿con qué electricidad?

Mientras funcionarios y académicos debaten sobre algoritmos, automatización y las posibilidades de la IA, el pequeño empresario cubano libra una batalla tecnológica bastante más elemental. Necesita que el congelador se enfríe, que el horno caliente, que la batidora gire y que las luces se enciendan. Antes de ChatGPT está el kilowatt; antes del futuro digital hay que lograr que no se corte la leche.

Para los propietarios de estos comercios cada hora de apagón significa mercancía en riesgo, ingresos menoscabados y clientes perdidos

El nuevo colapso del sistema eléctrico nacional (SEN) ocurrido este viernes ha vuelto a golpear con fuerza a los negocios particulares. Este sábado, muchos amanecieron con las puertas cerradas; otros abrieron con las neveras vacías, refrescos calientes o una oferta reducida al mínimo. Para los propietarios de estos comercios cada hora de apagón significa mercancía en riesgo, ingresos menoscabados y clientes perdidos.

Para las panaderías, el golpe ha llegado además por partida doble. Antes de que el SEN volviera a desplomarse, la falta de gas manufacturado, debido a reparaciones anunciadas por Cuba Petróleo (Cupet), ya había comprometido este viernes la producción de pan en La Habana. Sin gas y después sin electricidad, el margen para hacer milagros se redujo considerablemente.

Quizás algún día la Inteligencia Artificial ayude a pronosticar ventas, gestionar inventarios y hacer más eficientes estos negocios. Por ahora, en Ayestarán, la tecnología decisiva sigue siendo bastante más antigua: un interruptor que al accionarlo consiga encender un bombillo.