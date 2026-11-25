Un montón de basura se acumula al pie de la consigna "Viva Fidel, coño", en la esquina de 17 y B, en El Vedado habanero.

La Habana/Diez años después de su muerte, Fidel Castro sigue ocupando en Cuba más espacio en las leyes que en los corazones, más metros cuadrados en las vallas que en la memoria afectiva de la gente. El rostro que durante décadas presidió aulas, oficinas y plazas públicas se desdibuja ahora en unos carteles carcomidos por el sol y la humedad, a cuyos pies crecen las montañas de basura. Pocas imágenes resumen mejor el legado del hombre que se empeñó en decidir hasta el último detalle de nuestras vidas.

¿Qué queda de Fidel Castro? Queda, en el discurso oficial, el odio al adversario ideológico, la incapacidad de reconocerle al otro el derecho a existir políticamente. La discrepancia sigue siendo considerada una enfermedad que debe ser extirpada del cuerpo social. Los herederos del Comandante conservan intacta esa vocación de aniquilar civilmente al disidente, aunque carecen de las dotes histriónicas con que su predecesor envolvía la intolerancia en una supuesta épica revolucionaria.

Queda también un clan familiar impresentable, cuyo exponente más grotesco es quizás Sandro Castro. Viendo las andanzas del nieto en las redes sociales, su ropa de marcas capitalistas, su devoción por la juerga y sus alardes de frivolidad, cuesta no pensar en aquellos muchachos a los que su abuelo mandó a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (Umap) o a la cárcel por mucho menos. El destino ha querido que una de las caricaturas más corrosivas del fidelismo lleve el apellido de su fundador.

Queda un Partido Comunista envejecido, del que ni siquiera conocemos el número actual de militantes

De aquel estilo personalísimo de dirigir un país, de las improvisaciones convertidas en programas nacionales y de la palabra del jefe erigida en mandato indiscutible, quedan menos manifestaciones visibles. Pero subsiste lo esencial: la subordinación de cualquier reforma, apertura o rectificación a las necesidades de supervivencia del régimen.

Queda un Partido Comunista envejecido, del que ni siquiera conocemos el número actual de militantes. Queda la policía política, situada en la práctica por encima de la ley, del Código Penal y de los tribunales. Queda el aislamiento internacional al que nos condujo su incontinencia confrontacional y la dependencia de los mecenas extranjeros, solo que esta vez no hay una Unión Soviética dispuesta a financiar los disparates de La Habana ni un Hugo Chávez en condiciones de pagar por ellos.

Me sorprende escuchar todavía a algunos nostálgicos asegurar que "esto con Fidel no pasaba" cuando se les echa a perder la comida por un apagón o llevan semanas sin agua. Como si el difunto no fuera la raíz de esta debacle, como si la improductividad nacional hubiera comenzado el día en que depositaron sus cenizas en una piedra en Santiago de Cuba.

Para muchos jóvenes, Castro es apenas un señor barbudo al que sus abuelos aluden cada vez menos y al que sus padres maldicen con frecuencia

Fue él quien convirtió el centralismo económico y la estatización en instrumentos de control político. Quien arrasó con la pequeña empresa familiar y cercenó la autonomía del campesino. Quien nos acostumbró a pedir permiso para prosperar y a sentir culpa por hacerlo. Fue él el que, de un piñazo en la mesa, confiscó decenas de empresas estadounidenses y nos condujo al callejón sin salida de la confrontación con Washington. Los males que hoy nos aquejan fueron incubados durante décadas bajo su atenta mirada. Estamos viviendo las consecuencias de una larguísima cadena de decisiones que nunca pudimos rebatir en las urnas.

Hay que reconocerle al tiempo una eficacia que no tuvieron sus adversarios políticos: ha conseguido despojar a Fidel Castro de su temida ascendencia sobre los cubanos. Para muchos jóvenes, Castro es apenas un señor barbudo al que sus abuelos aluden cada vez menos y al que sus padres maldicen con frecuencia.

Este miércoles lluvioso en La Habana se le recuerda en los matutinos de los centros de trabajo estatales, en las escuelas y en las portadas de los medios oficiales. Se desempolvan las consignas, se repiten las alabanzas y se finge la emoción. Pero, puertas adentro, allí donde las familias hacen el inventario cotidiano de sus carencias y cuentan las sillas vacías alrededor de la mesa, a Fidel Castro apenas le quedan el olvido o el rechazo.