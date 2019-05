'14ymedio': cinco años de aquel primer día

Hoy 14ymedio está de cumpleaños. Esta "criatura informativa" celebra sus cinco años de existencia entre los retos que quedan por hacer y la satisfacción de haber llegado hasta aquí. Para cualquier publicación arribar a un lustro es una prueba de madurez, pero en el caso de Cuba, donde los medios independientes están prohibidos y censurados, es un verdadero acto de osadía y persistencia.

Mucho ha llovido desde aquel 21 de mayo de 2014. Las madrugadas se volvieron intensas, las tazas de café se acumularon sobre las mesas de nuestra redacción en La Habana, las historias por contar se multiplicaron y, más de una vez, nuestro trabajo periodístico llevó a alguno de los reporteros de este equipo tras las rejas de un calabozo por una detención arbitraria.

En este tiempo también cambiamos. Los reportajes, notas y entrevistas que hicimos dejaron una huella en todo el consejo editorial. Dijimos adiós a algunos colegas que emigraron, tratamos de consolar a otros que decidieron no seguir publicando por miedo a represalias y dimos la bienvenida a nuevos rostros. Rompimos varios pronósticos que apenas nos auguraban unos meses de existencia y convencimos a algunos escépticos de que lo nuestro es la información, el buen periodismo y la prensa.

Al inicio todas nuestras comunicaciones editoriales se hacían a través del correo electrónico Nauta, todavía no se habían comenzado a instalar zonas wifi en plazas y parques, el deshielo diplomático entre Washington y La Habana no había comenzado, los cruceros aún no atracaban en los puertos cubanos y Fidel Castro seguía publicando sus delirantes reflexiones en la prensa oficial.

Alguien que logra que su historia se visibilice a través de nuestras páginas y se solucione su problema, son los mayores estímulos para continuar

En este tiempo, nos extendimos también a otras plataformas y ahora parte de nuestro contenido se difunde a través de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram, inauguramos un podcast informativo, mantuvimos un boletín semanal por correo electrónico, convertimos en una esperada rutina el PDF de cada viernes, hicimos numerosas colaboraciones con varios medios y abrimos un programa de membresía.

No faltaron los días duros. Momentos en que parecía que no íbamos a lograrlo. De esos todavía hay muchos, pero cada comentario que deja un lector, una palabra de ánimo que nos dicen en las calles o en las redes sociales, alguien que logra que su historia se visibilice a través de nuestras páginas y se solucione su problema, son los mayores estímulos para continuar.

Los pilares que nos sustentan siguen sólidos: hacer cada día un mejor periodismo y mantener nuestra independencia económica, sin recibir un centavo de gobiernos, partidos ni grupos en el poder. Nuestro objetivo está intacto. Como el dinosaurio del cuento de Augusto Monterroso, queremos que cuando Cuba emprenda la ruta de un cambio democrático ya 14ymedio esté allí, acompañando a los ciudadanos con información.

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.