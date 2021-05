Siete años de '14ymedio': la edad de la peseta

Hoy se cumplen siete años de la primera portada del diario 14ymedio ¿Me arrepiento de haber fundado junto a un grupo de colegas un diario generalista? No... para nada: gracias a eso nuestras madrugadas son tan intensas y bulliciosas como los mediodías; encima hay que decir que esta profesión, definida como la peor opción "para hacer amigos", pasa una dura factura a la hora de "caerle bien" a cierta gente...; el sobresalto editorial es el estado mental más común... la vida va a golpe de titulares y de "última hora"; la filóloga que un día fui ha sido absorbida totalmente por la reportera y la editora... no hay descanso, no hay paz... tampoco posibilidad alguna de retroceder; los políticos nos miran con reticencia y los ciudadanos con reclamos; el teléfono de la Redacción no deja de sonar y apenas podemos cubrir una parte de las historias que nos llegan; nuestro sitio digital sigue bloqueado en los servidores nacionales y, ayer mismo, parte del equipo se quedó a "oscuras" cuando nos cortaron la conexión a internet.

En fin, que hoy brindamos por este periódico que nos eleva el cortisol y la adrenalina, que le cae mal a los que quisieran la mordaza, el silencio cómplice o el aplauso servil; que es objetivo represivo pero también diana de algunas palabras de ánimo... que nos ha hecho encontrar el sentido de estar aquí y ahora. En resumen, que nos ha permitido no hacer las maletas para largarnos de nuestro país y -quedándonos en él- no callarnos...

