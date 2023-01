¿Regresa la Copa del Mundo a Latinoamérica en 2026? Las posibilidades de México

El mundial de fútbol 2026 será una de las ediciones más especiales, ya que contará con 3 sedes por primera vez. México, el único país latinoamericano entre los anfitriones, se encuentra entre los países seleccionados y es uno de los favoritos en las páginas de apuestas.

En este análisis te compartimos parte de los detalles conocidos hasta el momento sobre este certamen que llevará por nombre "Norteamérica 2026". Como es costumbre, en cada edición, los países anfitriones clasifican automáticamente, por lo que ya el país tequilero ha asegurado su lugar en este mundial.

De manera oficial, la FIFA ha revelado cuáles serán las ciudades que serán tomadas en cuenta para el próximo Mundial. Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey serán las localizaciones que servirán de escenario para que se desarrollen algunos de los encuentros, siendo complementadas por Vancouver, Toronto y Canadá, y el resto de las ciudades en Estados Unidos.

Esta puede ser una oportunidad para que México alce la copa como anfitrión, y así la Copa del Mundo vuelva a América Latina tras el triunfo de Argentina en la edición del 2022.

Así que si quieres conocer un poco de los antecedentes de El Tri como anfitrión de mundiales de fútbol, te invitamos a continuar leyendo.

Mundial de 1970

La primera vez que México sirvió como anfitrión del torneo más importante del mundo del fútbol, le dio la oportunidad de enfrentarse a 3 equipos muy fuertes de los 16 participantes. Fue una época de tensión política, y México tuvo la oportunidad de enfrentar a la Unión Soviética, que lideró la fase de grupos.

Sin embargo, México quedó en segundo lugar, logrando imponerse ante Bélgica y El Salvador. El recorrido de los tequileros terminó en la fase de cuartos de final, cayendo ante la selección italiana, quienes no tuvieron contemplación alguna con El Tri, terminando el marcador con un 4-1, que puso punto final a la presencia de México en este torneo.

Dirigidos por Raúl Cárdenas, y con figuras del momento como Javier Valdivia, Ignacio Basagure y Javier Fragoso, el equipo líder del Grupo A tuvo un desempeño bastante fiel a la hinchada, dejando a su paso una estela de pasión y entrega en el campo.

Mundial de 1986

Esta vez no fueron 16, sino 24 las selecciones combinadas al torneo más grande del fútbol internacional. El sorteo dio como resultado una segunda edición en el país tequilero, siendo anfitriones una vez más, y convirtiéndose en el primer país con 2 ediciones del Campeonato del Mundo, una hazaña que posteriormente lograron Italia, Alemania y Brasil.

El Tri se mantuvo como líder en el Grupo B, acompañado de Bélgica una vez más, Paraguay e Irak. Su rendimiento bajo la dirección del serbio Bora Milutinović no fue el esperado, y no lograron pasar de la fase de cuartos de final. Figuras como Alejandro Domínguez o Luis Flores mantuvieron el protagonismo dentro de la plantilla, sin duda.

Permanecieron invictos durante la primera fase, pero no fue sino hasta su encuentro con Alemania, que El Tri no pudo contener a los teutones. Aunque el partido terminó en penales y los mexicanos defendieron bien, el marcador cerró 4-1 favoreciendo a los europeos.

¿Qué podemos esperar del mundial 2026?

Puede que esta sea la oportunidad de México de superar la conocida maldición del quinto partido, pues como anfitrión, no tendrá el desgaste de la fase de clasificación, y podrá centrarse de lleno en la evolución de su juego. Tras una lamentable participación en el nefasto Grupo C de Qatar 2022, que no les permitió pasar de la primera fase, será una oportunidad de redimirse con los seguidores.

Se han programado 80 partidos, 60 de los cuales se jugarán en Estados Unidos, 10 en México y 10 en Canadá. Como sede parcial, el conjunto mexicano tendrá el compromiso de redimirse, y mantenerse dentro del terreno con el objetivo de superar finalmente los cuartos de final, quienes siempre han supuesto una puerta cerrada en su participación como anfitriones.

Uno de los aspectos claves para esta decisión del mundial de la FIFA es la sostenibilidad, siendo la primera vez que 3 sedes se fusionan para la realización de un Mundial de fútbol desde la primera edición en el año 1930.

Norteamérica 2026 nos permitirá revisitar el estadio Azteca en un mundial, una sede que se encuentra operativa desde el Mundial del año 1976. Veremos la ampliación de los participantes en 16 equipos, para un total de 48 selecciones combinadas, la cual dará inicio el 8 de junio hasta el 3 de julio de 2026.