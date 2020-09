¿Cómo descubrir si estás ante un sitio web seguro?

Navegar por Internet es algo muy común hoy en día y es que, a diario, entramos varias veces en cualquier navegador web para consultar cualquier duda que te surja en un momento dado. Damos por hecho que navegar por Internet es algo totalmente normal pero, ¿lo hacemos de forma segura? La verdad es que no todas las webs que existen en Internet ofrecen fiabilidad por lo que debes ser prudente siempre que te acerques a cualquier página web, sobre todo si es nueva y nunca antes habías entrado en ella.

Pero, ¿cómo puedes saber si una página web es totalmente fiable o segura? A continuación te vamos a ofrecer una serie de consejos para que, cada vez que entres en cualquier web, lo hagas sabiendo que es una página totalmente segura, en la que tus datos no correrán peligro.

Herramientas de seguridad de sitios webs

Cuando estés haciendo tus apuestas online, jugando en cualquier casino online, comprando en algún e-commerce o visitando cualquier web, puedes utilizar una herramienta como es Google Safe Browsing para comprobar si un sitio web o una URL específica son seguros. Su funcionamiento es sencillo y tan solo has de copiar y pegar la URL en la caja de búsqueda y darle a Intro.

Herramientas de seguridad del navegador

Todos los navegadores web populares ya incluyen funciones de seguridad que te harán aumentar la protección en la red. Son herramientas integradas en el propio navegador y que pueden, por ejemplo, bloquear las molestas ventanas emergentes, enviar solicitudes Do Not Track a los sitios web para que no te rastreen, impedir las descargas maliciosas, desactivar el inseguro contenido Flash y controlar qué sitios pueden acceder a tu webcam y micrófono.

A continuación te ofrecemos dónde encontrar estas opciones o herramientas de seguridad según el navegador que utilices.

Edge: Configuración > Configuración avanzada

Safari: Preferencias > Privacidad

Firefox: Opciones > Privacidad y seguridad

Chrome: Configuración > Configuración avanzada > Privacidad y seguridad

Revisa las URL



Para realizar tu propio examen de seguridad de un sitio web de forma sencilla, lo que tendrás que hacer es comprobar la URL, es decir, asegurarte de adónde te conduce un enlace antes de hacer clic en él. Para ello, debes colocar el ratón sobre cualquier vínculo para ver la URL a la que está asociado; esto funciona así en Chrome y Firefox. En Safari tendrás que hacer un paso extra y es hacer clic en el menú Visualización y después seleccionar Mostrar barra de estado. Además, debes comprobar que las direcciones web están bien escritas.

HTTPS

Otra forma de asegurarte que cualquier sitio web que visitas es seguro es comprobando que utiliza HTTPS. El HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo básico para transmitir datos entre el navegador web y las páginas que se visitan. HTTPS es, simplemente, la versión segura de este protocolo. El HTTPS se suele utilizar, frecuentemente, para realizar compras y transacciones bancarias.

Si empiezas a utilizar estas cuatro opciones para comprobar la seguridad de los sitios webs, verás como empiezas a fijarte en todos los detalles y ya solo entrarás en páginas web en las que confíes plenamente.