Los fichajes más importantes de los equipos españoles que juegan Champions League

El Villarreal CF se ha reforzado muy bien este verano con motivo de su vuelta a la UEFA Champions League. Dentro de las numerosas llegadas que ha tenido, la más destacada es, sin duda, la del jugador de origen cubano Alberto Moleiro. El habilidoso jugador, llegado de UD Las Palmas, ha aterrizado en el Estadio de La Cerámica para deleitar a la afición del “Submarino Amarillo” con su fútbol.

Pero, como es obvio, el resto de equipos españoles que disputan la máxima competición europea también han llevado a cabo diferentes fichajes para mejorar su rendimiento del pasado curso. Y es que hay que recordar que el que conjunto que más lejos llegó fue el FC Barcelona, que quedó eliminado en semifinales.

En este texto vamos a repasar los fichajes más destacados del resto de clubes españoles que están en la Champions, con el fin de ver cuál es el que puede determinar las apuestas deportivas.

FC Barcelona – Marcus Rashford

Pese a que también ha llegado Joan García, la figura del extremo inglés parece por encima de cualquier otra. Cedido por una temporada, el británico busca recuperar esa mejor versión que demostró, a cuentagotas, en el Manchester United.

En principio no parte como titular, pero en lo que va de temporada ha tenido bastante protagonismo. De hecho, fue el principal causante de la victoria de su equipo en el campo del Newcastle, con un espectacular doblete.

Real Madrid – Franco Mastantuono

La perla argentina ha despertado una gran ilusión con su llegada. Tras haber protagonizado grandes momentos con la camiseta de River Plate, los blancos se lanzaron a por su contratación con la esperanza de encontrar una especie de “nuevo Messi” salido de Argentina.

Sea como fuere, ya ha dejado muestras de su calidad en algunos partidos, y parece destinado a hacerse un fijo en la banda derecha madridista. Su gol ante el Levante, fue una buena muestra de lo que es capaz.

Atlético de Madrid – Alex Baena

El internacional español venía demostrando en los últimos años que el Villarreal se le quedaba pequeño, más aún tras haber conseguido ser campeón de la Eurocopa y un oro olímpico. Finalmente, este verano el Atlético de Madrid se lanzó a por su contratación.

Con el dorsal 10 a la espalda, Baena parece destinado a ser un acompañante de lujo para Julián Álvarez y compañía. Su capacidad para moverse bien en la mediapunta, sumado a su maestría a balón parado, puede acabar siendo muy importante en el equipo de Simeone.

Athletic Club – Aymeric Laporte

Los rojiblancos consiguieron una década después la vuelta a la Champions League. Evidentemente, su mercado es más limitado que el del resto de equipos, por lo que ha tenido que hilar fino para poder encontrar jugadores que se adaptasen a sus necesidades.

Tras la sanción por dopaje a Yeray Álvarez, los vascos han optado por reforzar la zona central de la defensa. Para ello, han recurrido a un viejo conocido, como Aymeric Laporte, que se encontraba en el fútbol saudí. Tras el pago de 10 millones de euros, el internacional español jugará este curso en San Mamés.