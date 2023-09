Cómo funciona la minería en solitario de Bitcoin

¿Quiere practicar la minería en solitario de Bitcoin? He aquí una guía sobre cómo funciona esta minería en solitario de activos virtuales.

La minería de Bitcoin implica resolver ecuaciones matemáticas complejas y el proceso en sí es bastante costoso, ya que consume mucha energía y requiere hardware informático especializado. Las personas que realizan el proceso de minería se conocen como mineros. La extracción de esta moneda virtual también implica la operación de verificación de bloques que contienen datos y la adición de registros de transacciones en el libro mayor público. Este libro mayor público distribuido se conoce como blockchain.

Sin embargo, este proceso de minería de moneda digital se vuelve interesante debido a la competitividad del campo. En consecuencia, el primer minero que resuelve ecuaciones matemáticas complejas tiene derecho a autorizar la transacción. Después de extraer con éxito este activo virtual, los mineros reciben recompensas con nuevos Bitcoins y costos de transacción.

Para comenzar a extraer esta moneda digital, necesitará una computadora de alto rendimiento que pueda resolver de manera eficiente ecuaciones matemáticas complejas durante horas. Además, deberá configurar una billetera digital que admita esta moneda virtual. Luego, se debe unir a un grupo de minería para obtener ganancias de la minería de este activo virtual o puede practicar la minería en solitario. En los pools de minería, un grupo de mineros conecta sus recursos para expandir su desempeño minero.

Por otro lado, la minería en solitario es un proceso mediante el cual un individuo realiza y ejecuta de forma independiente el proceso de minería. Estos mineros en solitario no dependen de ningún tercero ni comparten sus ganancias con nadie. En cambio, cuando estos mineros solitarios extraen con éxito esta moneda digital obtienen grandes ganancias. Además, la minería en solitario depende de la potencia de hash del hardware y de la tasa de hash general de la red.

Aunque es difícil encontrar bloques cuando se realiza minería en solitario, este proceso también ofrece a sus usuarios los rendimientos más altos que la minería en grupo a lo largo del tiempo.

Ventajas de la minería en solitario

En la minería en solitario existen posibilidades limitadas de interferencia de interrupción, lo que resulta en un mayor tiempo de actividad. Además, las personas que practican la minería en solitario no sufren de cargos adicionales. Más aún, un minero en solitario incluso recibe exclusivamente una recompensa de 6.25 Bitcoin. Al mismo tiempo, hay mayores posibilidades de obtener grandes ganancias, especialmente en comparación con la minería en grupo. Además, las recompensas de la minería en solitario aumentan con el tiempo, ya que la minería en solitario elimina la necesidad de pagar una tarifa de grupo o una tarifa de transacción.

Igualmente, los mineros solitarios no sufren ningún efecto por los tiempos de espera del grupo, por lo tanto, pueden organizar un grupo de respaldo. Finalmente, los mineros solitarios disfrutan de la ventaja de ser los únicos propietarios de muchas recompensas. Por otro lado, los grupos de mineros no tienen el beneficio exclusivo o son los únicos propietarios de las grandes cantidades, ya que tienen que compartir las propinas en función de cómo contribuyeron.

Desventajas de la minería en solitario

Aunque la minería en solitario tiene sus ventajas, también tiene algunos contratiempos. La minería en solitario requiere que uno tenga una gran cantidad de capital para comenzar el proceso de minería en solitario. Por lo tanto, la minería en solitario podría no funcionar para usted si no tiene suficientes fondos. Además, como minero solitario, corre el riesgo de perder el dinero de su recompensa por completo si algún otro minero con una mejor velocidad de cálculo decide participar en la resolución del bloque en particular en el que está poniendo sus recursos por completo. En otras palabras, un minero solitario tiene que correr el riesgo de perder recompensas individualmente.

La generación de ingresos de la minería en solitario también parece ser muy irregular. Como minero en solitario no puede estar seguro de que siempre obtendrá ganancias, por lo tanto, las ganancias son inconsistentes. Finalmente, los mineros en solitario se enfrentan a una pérdida de su valioso tiempo, ya que la minería en solitario solo admite la extracción de la red.

Conclusión

Los mineros solitarios siempre tienen sus nodos, pero aún pueden usar múltiples plataformas o dispositivos para extraer esta moneda digital. El proceso en solitario de minería tiene ventajas y desventajas, por este motivo, debe investigar a fondo antes de decidirse a ser un minero solitario o un minero que participa en los grupos.