El turismo transatlántico atraviesa una etapa de profunda transformación. Las conexiones aéreas entre América Latina y Europa se multiplican, los perfiles de los viajeros se diversifican y las motivaciones para cruzar el océano van mucho más allá del clásico recorrido por capitales emblemáticas. Para los viajeros chilenos, este panorama abre puertas que hasta hace pocos años parecían reservadas solo a quienes disponían de grandes presupuestos. La industria turística global se reconfigura y entender sus dinámicas resulta clave tanto para quienes planifican sus próximas vacaciones como para los profesionales del sector.

Nuevas rutas aéreas que acortan las distancias

Durante los últimos dos años, varias aerolíneas han apostado por fortalecer la conectividad entre Sudamérica y el continente europeo. Desde Santiago de Chile, los vuelos directos a Madrid, Barcelona, París y Roma se mantienen como opciones consolidadas, mientras que nuevas frecuencias a Lisboa y Ámsterdam ganan terreno entre los pasajeros que buscan alternativas menos saturadas. Esta expansión no es casualidad: responde al crecimiento sostenido de la demanda latinoamericana de destinos europeos y, viceversa, de la europea de destinos latinoamericanos.

Factores que impulsan la conectividad aérea

Varios factores explican esta tendencia a una mayor conectividad entre ambos continentes. La competencia entre aerolíneas low-cost y tradicionales ha impulsado los precios a niveles más accesibles. Además, los acuerdos de cielos abiertos firmados entre Chile y varios países de la Unión Europea facilitan la apertura de nuevas rutas sin restricciones excesivas. El aumento del turismo emisivo en Chile, impulsado por una clase media que prioriza experiencias internacionales, completa el escenario.

Plataformas digitales y la experiencia del viajero

La digitalización ha cambiado radicalmente la forma en que los viajeros planifican, reservan y disfrutan de sus travesías transatlánticas. Las aplicaciones de gestión financiera, las plataformas de hospedaje alternativo y las herramientas de traducción instantánea eliminan barreras que antes dificultaban los viajes intercontinentales. Saber gestionar recursos digitales se ha vuelto tan importante como elegir el destino correcto; por ejemplo, entender cómo retirar dinero de Awintura u otras plataformas digitales especializadas forma parte de la alfabetización financiera que todo viajero moderno necesita dominar para gestionar sus fondos con flexibilidad y seguridad antes de emprender una aventura internacional.

La integración de pagos móviles y billeteras virtuales también simplifica las transacciones en moneda extranjera, reduciendo las comisiones bancarias que históricamente encarecían los viajes al exterior.

Europa mira hacia Latinoamérica con nuevos ojos

El flujo turístico no es unidireccional. Europa experimenta un interés creciente por los destinos latinoamericanos, y Chile se posiciona como uno de los favoritos. La Patagonia, el desierto de Atacama y la ruta del vino en el Valle de Colchagua atraen cada vez más visitantes europeos en busca de paisajes únicos y experiencias auténticas.

Paralelamente, la reordenación de activos hoteleros internacionales ha provocado que grandes cadenas redistribuyan sus inversiones hacia mercados más estables y rentables de la región. Este movimiento beneficia directamente a países como Chile, que reciben una mayor inversión en infraestructura hotelera de categoría premium.

Destinos chilenos más buscados por europeos en 2026

Torres del Paine: la joya patagónica mantiene su liderazgo absoluto entre los viajeros de aventura.

San Pedro de Atacama: el turismo astronómico y desértico atrae especialmente a franceses y alemanes.

Valparaíso: su patrimonio cultural y bohemio cautiva al público británico y español

Región de Los Lagos: los paisajes volcánicos y lacustres compiten directamente con los de destinos escandinavos.

Valle de Casablanca: el enoturismo chileno gana reconocimiento entre italianos y portugueses.

El perfil del viajero transatlántico en 2026

El turista que cruza el Atlántico ya no se ajusta a un único perfil. La diversificación de motivaciones ha generado segmentos claramente diferenciados que la industria debe atender con ofertas específicas y personalizadas.

El turista que cruza el Atlántico ya no se ajusta a un único perfil.

Tendencias que marcarán el turismo transatlántico

Varias corrientes definirán la evolución del turismo en ambos continentes en los próximos años. Identificarlas permite anticipar oportunidades y planificar viajes más inteligentes.

Turismo regenerativo: viajeros que buscan dejar un impacto positivo en las comunidades que visitan;

Vuelos con menor huella de carbono: aerolíneas que invierten en combustibles sostenibles ganan preferencia;

Experiencias híbridas: combinar turismo presencial con contenido digital inmersivo previo al viaje;

Estancias prolongadas: la tendencia del slow travel reemplaza los itinerarios acelerados.

Un océano de oportunidades para viajeros chilenos

El turismo transatlántico vive un momento de accesibilidad sin precedentes para quienes residen en Chile. Más rutas, mejores precios, herramientas digitales avanzadas y una industria hotelera que se reestructura hacia mercados emergentes conforman un escenario favorable. Investigar opciones, comparar alternativas y mantenerse informado sobre las dinámicas del sector permite aprovechar al máximo cada oportunidad de cruzar el Atlántico, ya sea rumbo a Europa o recibiendo visitantes europeos en territorio nacional. Comienza a planificar tu próxima gran aventura hoy mismo, explorando comparadores de vuelos y cotizando tus próximas vacaciones internacionales.