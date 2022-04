Por qué la malla de ciberseguridad es una gran noticia para 2022

En 2021, el costo de la ciberdelincuencia alcanzó un máximo histórico, con pérdidas de más de 2.500 millones de libras sólo en el Reino Unido. Dado que los ciberdelincuentes son cada vez más sofisticados, nunca ha sido tan importante que los particulares y las empresas mejoren su seguridad para protegerse de las actividades delictivas, incluido el robo de identidad.

Una red más amplia para la seguridad web

La ciberseguridad para las empresas está en constante evolución, sobre todo para las empresas que venden productos y servicios en línea y, en 2022, la malla de ciberseguridad se perfila como un cambio de juego para las empresas en línea. Por ejemplo, los negocios como el casino online LV BET, que tratan con el dinero y los monederos virtuales de sus clientes, necesitan estar seguros de que no sólo su sitio web está protegido y es seguro para sus clientes, sino también todos sus datos en los servidores y planes, porque estas partes están interconectadas y los ciberdelincuentes pueden encontrar fácilmente la manera de acechar en su web.

¿Qué es la malla de ciberseguridad?

También conocida como "infraestructura de TI distribuida horizontalmente", la malla de ciberseguridad (que suena menos a trabalenguas) consiste en proteger todos y cada uno de los activos digitales para garantizar que una empresa esté protegida de forma más completa. Funciona creando una amplia red de nodos que construyen un perímetro alrededor de cada dispositivo y punto de acceso, en vez de conformarse con una red restringida.

¿Por qué emplear una malla de ciberseguridad?

Las principales razones para utilizar este enfoque es que ofrece una seguridad centralizada con una aplicación de políticas ampliamente distribuida. Este enfoque excepcionalmente flexible da a los responsables de TI el poder de acceder y rastrear fácilmente partes individuales de una red. Esto significa que un ciberdelincuente no podrá acceder a toda la red simplemente pirateando un nodo en particular. El enfoque de malla de ciberseguridad se está haciendo muy popular entre empresas como los minoristas, los bancos y los sitios de juego en línea que, tras la pandemia, están empleando un modelo conocido como zero security trust que parte del principio "nunca confíes, siempre verifica". Al garantizar que todos y cada uno de los puntos de datos y sistemas están totalmente protegidos, las empresas pueden gestionar su seguridad de forma más eficaz y, por tanto, reducir el riesgo de actividades delictivas en gran medida.

¿Cómo se hace?

Una malla de ciberseguridad es controlada y gestionada por el portal centralizado y, por lo tanto, los equipos de TI y de seguridad deben añadirlo en las etapas iniciales de planificación de todos los proyectos y esfuerzos dentro de la empresa para poder controlar y gestionar el acceso en todo el sistema.

Conclusión

La ciberdelincuencia puede ser devastadora para una empresa y, lamentablemente, muchas son incapaces de recuperarse tras un ataque. Como ocurre con muchas cosas, la prevención siempre es mejor que la cura y, ponerse al día con la malla de ciberseguridad es una forma extremadamente eficaz de evitar que los hackers se introduzcan en sus redes y sistemas.