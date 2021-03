¿Qué es el fenómeno fitness y cómo ha llegado a España?

El fenómeno fitness, o el arte de vivir sano, es una tendencia que ha venido cobrando fuerza desde hace ya varios años en todo el mundo. Ser parte de la cultura fitness, ahora, es una de las aspiraciones de todos. En ella, puedes elegir diferentes dietas y hábitos saludables y, lo mejor, salud y una apariencia soñada, o esto es lo que muchos consideran.

Ahora bien, el ejercicio físico y el deseo de tener una rutina de vida saludable, aunque hoy día parece una invención moderna, tiene sus orígenes miles de años atrás. No obstante, ¿cómo ha resurgido y se ha convertido en lo que es hoy? Y ¿cómo ha llegado a España? Te lo contaremos a continuación.

Inicio de la tendencia fitness

Desde los hombres medievales, hasta estar preparados para la guerra, el entrenamiento físico siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Sin embargo, el siglo XX se caracteriza por el inicio del auge de los deportes competitivos y el surgimiento de un mercado próspero y organizado de la industria del deporte.

El francés Georges Hebert, a comienzos del siglo XX, desarrolló el "método natural" para desarrollar un cuerpo sano y el profesor Edmond Desbonnet popularizó, por medio de sus revistas el hacer ejercicio y el entrenamiento de fuerza, además de abrir una cadena de clubes para hacer ejercicio. Estas fueron las primeras bases para el esparcimiento de la cultura fitness en Europa y el inicio de su establecimiento como toda una industria del fitness.

Por su parte en Estados Unidos, Bernarr Macfadden se convirtió en el guía de la cultura física americana y defensor de la vida saludable. Fundamentado en un estilo de vida minimalista, pasando tiempo con la naturaleza, haciendo ejercicio físico vigoroso y eliminando el alcohol, el té, el café y el pan blanco de la dieta americana.

Luego de esto, conocemos la historia, el surgimiento de muchos gimnasios en todos los barrios, el uso de máquinas de ejercicio cada vez más sofisticados en los gimnasios, equipamiento para hacer ejercicios desde el hogar, el enorme mercado de suplementos para el cuerpo, un sinnúmero de revistas, libros, DVDs, y actualmente el uso de ejercicios especializados para el desarrollo del cuerpo o modalidades de ejercicios alternativos, como es el caso del pilates o yoga.

Cultura fitness en España

Como mencionamos, Desbonnet colocó la base para el esparcimiento de la tendencia fitness en Europa. En el pasado, ir al gimnasio era algo que solo tenían pocos privilegiados, ahora por la disponibilidad de las cadenas de low cost, todos pueden acceder a ellos. El mundo fitness tan especializado y sofisticado como lo conocemos cuenta en España con 4.500 gimnasios y clubes deportivos, datos proporcionados por Deloitte, facturando más de 2.100 millones de euros.

España es el país mediterráneo con la penetración más alta de inscritos en centros deportivos. En concreto, el 10% de la población está suscrita a algún gym o club deportivo, y uno de cada dos españoles hace deporte una vez a la semana, también, uno de cada tres es socio de algún gimnasio. ¿Cómo ha logrado establecerse el negocio fitness en España?

Por el apoyo de emprendedores y la disponibilidad de capital. Los grandes inversores han visto en la cultura fitness un centro valioso de inversión, cumpliendo una gran función, asegurando el crecimiento, profesionalización, comercialización y expansión de los gyms. Además, tienen claro que este es un sector con un alto margen de crecimiento.

Así mismo, las redes sociales, forman otro gran plus a la aceptación y promoción de la tendencia fitness. Hoy día hacer ejercicio va más allá de la actividad física, incluye la vestimenta y el compartir diariamente las rutinas de ejercicio. Porque si practicas running o vas al gimnasio y no subes una imagen a las redes sociales, no estás haciendo nada.

Aunado a esto, hay que agregar los grandes beneficios que aporta practicar alguna modalidad deportiva. La cultura fitness es una tendencia muy recomendada por la gran mayoría de los especialistas en salud y se cree y espera, sea una tendencia permanente y no solo pasajera.

Conclusión

Tener una dieta equilibrada y hacer ejercicio es una forma de desconectarse, socializar y conocer a personas con gustos afines. Siendo algo instaurado desde hace siglos, en la actualidad posee un gran impacto en toda la población del mundo. No obstante, se debe hacer con el objetivo de tener un cuerpo y mente saludable y no solo como una mera vía para obtener la imagen perfecta. De esta manera, contribuiremos a un mundo con mayor salud.