El algodón de azúcar, una golosina que no pasa de moda

El algodón de azúcar es una de las golosinas más populares en todo el mundo. Se trata de un dulce muy popular que ha estado presente en la vida de cualquier niño. El olor, el sabor y el puesto de algodón de azúcar es un viaje a los años más dulces de la infancia. Para algunos es volver a la verbena del pueblo, a una feria, a una fiesta del barrio o simplemente a la calle en la que vivió durante su infancia.

¿Cuál es el origen del algodón de azúcar?

Este dulce surgió en Italia durante el siglo XV. Por entonces se trataba de calentar el azúcar hasta conseguir una fina capa de caramelo líquido que decoraban posteriormente. No sería hasta el año 1900, año en el que llegaría el algodón que se conoce actualmente. William Morrison y John C. Wharton inventaron la que sería la primera máquina de algodón de azúcar. Esta fue presentada en París y desde entonces se ha utilizado para crear el famoso dulce. El algodón de azúcar es protagonista de numerosas fiestas populares y cada vez de más eventos familiares.

¿Cómo se crea el algodón de azúcar?

El algodón de azúcar es una golosina fácil de preparar. Los tres ingredientes principales del algodón de azúcar son: agua, colorante y azúcar. Luego se vierte todo en la máquina y esta crea unas hebras que se van juntando alrededor de un palo de madera consiguiendo la nube rosa tan popular en todo el mundo. La receta no ha cambiado desde que surgió esta golosina, pero sí que se ha mejorado la maquinaria con el objetivo de que sea más sencillo y rápido elaborarlo.

En Inblan son expertos en diseñar y fabricar máquinas de algodón de azúcar profesionales. Llevan más de 60 años en el mercado y apuestan por seguir mejorando el principal instrumento para crear el algodón de azúcar. De esta manera impulsan una máquina de algodón que consigue que la producción sea más rápida y efectiva. Comprar una máquina de algodón de azúcar en Inblan es una inversión a largo plazo. Esta máquina permite mantener y producir de una forma cómoda y fácil.

El algodón de azúcar, el protagonista de cualquier fiesta infantil

Esta golosina se ha convertido en los últimos años en uno de los protagonistas de cualquier fiesta infantil, formando parte de la mesa de dulces. Hacer mesas de dulces es uno de los retos a los que deben hacer frente todos los padres en la fiesta de cumpleaños de su hijo.

Para contar algodón de azúcar se puede optar por comprarlo directamente o contratar con los servicios de un profesional que cuente con una máquina de algodón de azúcar. Los niños alucinan viendo cómo se crea el algodón de azúcar y seguro será uno de los entretenimientos más divertidos.

Contar con una máquina de algodón de azúcar en casa

La compra de máquinas de algodón para particulares también se está convirtiendo en una práctica habitual. Resulta muy fácil de usar y se puede utilizar cómodamente. El mecanismo de la máquina no es muy complejo, cuenta con un motor responsable de la rotación de la placa que se encuentra en el interior. La placa calienta el azúcar y va creando las famosas hebras que luego forman el algodón de azúcar.

Los modelos más pequeños son ideales para formar parte del hogar y los que más se recomiendan para el uso doméstico. Mientras que aquellos de mayor tamaño se prefieren para uso profesional. Contar con una máquina de algodón de azúcar es actualmente mucho más fácil, ya que las máquinas cuentan con un mecanismo muy sencillo y cómodo de mantener. Perfecto para usar en todas las fiestas de cumpleaños y eventos del hogar.

¿Quieres comenzar a vender algodón de azúcar?

Si producir algodón de azúcar va más allá del uso particular, será necesario contar con una máquina profesional, adquirir una buena máquina es importante para poder trabajar a corto y largo plazo. Las máquinas de algodón son bastante resistentes y tienen una vida útil bastante larga, por lo que se consigue sacarle la mayor rentabilidad a la inversión realizada.

La máquina de algodón de azúcar funciona con electricidad, lo que facilita que el trabajo sea muy sencillo y no requiera fuerza física. Otra de las ventajas es que su mantenimiento es mínimo, no necesita de accesorios y siempre se puede arreglar cualquier pieza de la máquina con facilidad. No obstante, resulta esencial mantener una rutina de limpieza estricta para que no haya problemas en el funcionamiento. Por ello, esta debe limpiarse siempre tras su uso.

El algodón de azúcar sigue siendo una de las golosinas más populares de cualquier verbena, fiesta de pueblo, feria e incluso cumpleaños. La rentabilidad profesional como doméstica a largo plazo no para de crecer. Contar con una algodonera profesional es una forma de viajar a la infancia y volver a los recuerdos más dulces.