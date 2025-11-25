La curadora describe la muestra como un intento de adentrarse en “las zonas donde se crean armonías y al mismo tiempo contrastes”.

La Habana/La Galería Habana presenta 1/10 Pedro de Oraá, una muestra que rinde homenaje al pintor, poeta, diseñador y ensayista Pedro de Oraá (1931-2020), una de las figuras centrales del arte abstracto cubano y miembro del histórico grupo Diez Pintores Concretos. La exposición, curada por Dannys Montes de Oca, propone un recorrido sintético pero profundamente revelador por la vida creativa del artista, atendiendo tanto a sus tensiones formales como a la evolución de sus búsquedas estéticas.

La curadora describe la muestra como un intento de adentrarse en “las zonas donde se crean armonías y al mismo tiempo contrastes”, un gesto que refleja el núcleo conceptual del trabajo de Oraá. Si bien su nombre suele asociarse con la pintura concreta y la abstracción geométrica de los años 50, 1/10 Pedro de Oraá expande esa lectura al incluir piezas que dialogan con un barroquismo temprano, vinculado a su paso por el grupo Orígenes, donde tejió relaciones intelectuales con figuras como Lezama Lima, Eliseo Diego, Cintio Vitier y Fina García Marruz.

La exposición subraya cómo esa convivencia literaria influyó de manera decisiva en su obra visual. En Oraá, la relación entre palabra e imagen no fue un simple cruce interdisciplinario, sino una poética que se fue sedimentando: su pintura concreta adquiere un espesor conceptual heredado del ensayo y la poesía, mientras que sus textos críticos y poéticos destilan una conciencia espacial y cromática inusual dentro de la literatura cubana.