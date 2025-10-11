Achy Obejas conversa con Cherríe L. Moraga

San Francisco/Lugar: City Lights Booksellers, San Francisco, EE UU

Fecha de inicio: 14-10-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 14-10-2025 / 8:30 pm

La escritora y traductora cubanoestadounidense Achy Obejas presentará su nuevo libro bilingüe de poemas en prosa, The Boy Kingdom / El reino de los varones, en una conversación con la reconocida feminista chicana Cherríe L. Moraga.

En esta nueva obra publicada por Beacon Press, Obejas reflexiona sobre la maternidad queer, la identidad y la vida familiar desde la experiencia de una madre lesbiana y cubana que cría a dos hijos en un hogar multicultural. A través de 44 poemas íntimos, la autora aborda la infancia, el amor, la lengua y los desafíos de criar en la diversidad.

Obejas —autora de Days of Awe, The Tower of the Antilles y Boomerang/Bumerán— ha sido reconocida con becas de USA Artists, el NEA y el Cintas Fellowship. Actualmente reside en la Bahía de San Francisco y colabora con el New York Times.

Moraga, por su parte, es una figura clave del feminismo chicano, coeditora de la antología clásica This Bridge Called My Back y cofundadora del Las Maestras Center for Xicana Indigenous Thought, Art, and Social Practice en la Universidad de California, Santa Bárbara.

Entrada libre con registro previo.

Los libros estarán disponibles para la venta en el lugar, en versiones en inglés y español.

Dirección: 261 Columbus Avenue at Broadway (North Beach) San Francisco, California 94133