Acosta Danza lleva ‘Cuban Baroque’ al Sadler’s Wells de Londres

Londres/La compañía cubana Acosta Danza, fundada y dirigida por Carlos Acosta, llega al Sadler’s Wells de Londres con Cuban Baroque, un programa doble que explora el encuentro entre la tradición barroca europea y la energía y los códigos de la danza cubana contemporánea.

El programa llega a la capital británica después de su estreno mundial en el York Theatre Royal, donde se presentó del 1 al 3 de octubre. La producción, realizada en colaboración con ese teatro, continuará posteriormente su gira británica en el Norwich Theatre Royal. Carlos Acosta ha explicado que el espectáculo busca condensar la esencia de su compañía mediante la fusión de vocabularios clásicos, cubanos y contemporáneos.

La primera pieza es Pearls (Perlas), nueva creación del coreógrafo griego Andonis Foniadakis. Con música del compositor cubano del siglo XVIII Esteban Salas, y específicamente su Salve Regina, la coreografía se inspira en la estructura repetitiva de la chacona para desarrollar un movimiento que atraviesa momentos de aceleración, ruptura y recuperación. La propuesta hace transitar la música desde el lirismo barroco hacia ritmos y movimientos vinculados con Cuba.

Completa la velada Chacona, del coreógrafo español Goyo Montero, obra creada originalmente para el Ballet del Staatstheater Nürnberg durante los 17 años en que Montero estuvo al frente de esa compañía. La pieza toma como punto de partida la célebre chacona que cierra la Partita n.º 2 en re menor de Johann Sebastian Bach. En esta versión, la música incorpora violín, guitarra y piano y acompaña a un conjunto de 16 bailarines, en una coreografía que exige una estrecha coordinación física y musical del elenco.

El título Cuban Baroque juega también con la historia de la chacona, una forma musical que surgió en América a finales del siglo XVI y posteriormente fue incorporada y transformada por la música barroca europea. El programa propone ahora un recorrido en sentido inverso, haciendo dialogar ese legado con la danza cubana actual.

La función inaugural del miércoles 7 tendrá además un conversatorio posterior al espectáculo con integrantes de Acosta Danza y del equipo creativo, moderado por Sir Alistair Spalding. La actividad es gratuita para quienes tengan entrada para esa función y contará con interpretación en lengua de signos británica.

⁠Entradas y más información en Sadler's Wells.