Alain Pérez y La Orquesta

Alain Pérez ha desarrollado una trayectoria sólida y diversa que lo sitúa entre los nombres más destacados de la música cubana contemporánea.

La Habana/El reconocido músico cubano Alain Pérez, acompañado de La Orquesta, se presenta este sábado en el emblemático espacio Yarini de La Habana Vieja. La cita es una de las más esperadas de la temporada del recinto, que acoge música popular de alto calibre.

Alain Pérez —nacido en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, el 20 de abril de 1977— ha desarrollado una trayectoria sólida y diversa que lo sitúa entre los nombres más destacados de la música cubana contemporánea. En su juventud dio los primeros pasos como vocalista en el grupo Cielito Lindo, estudió en el Conservatorio “Manuel Saumel” y luego en la Escuela Nacional de Arte (ENA). Ha trabajado con leyendas como Chucho Valdés, como miembro de su banda Irakere, y más tarde como colaborador de artistas internacionales como Paco de Lucía. Su estilo abarca desde el jazz latino y la salsa hasta la música popular cubana, y su discografía y premios lo respaldan: varias nominaciones al Latin Grammy, premios de producción, colaboraciones con figuras clave del flamenco y del jazz. ￼

La orquesta que acompaña a Pérez mezcla músicos de la vieja escuela cubana con nuevos talentos, en un formato que combina baile, sabor sonero y arreglos modernos. En el escenario de Yarini se espera un repertorio que incluya piezas del álbum El Alma del Son – Tributo a Matamoros, así como composiciones propias del artista, donde la guitarra, el bajo, el tres y las trompetas se entrelazan con la voz característica de Pérez, que ha sido celebrada tanto en Cuba como en el extranjero.

Este concierto es una oportunidad para el público habanero de ver un show de alto nivel en un ambiente íntimo.