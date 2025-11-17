APOYO
Para ayudar a 14ymedio

‘Alebrijes, diablitos y otros seres fantásticos’

Lugar: Galería Mariano, Casa de las Américas, Calle 15 entre B y C, Vedado, Plaza, La Habana

Fecha de inicio: 14-11-2025, 4:00 p.m.

Fecha de fin: 26-01-2026

La exposición de arte popular mexicano llega acompañada por un invitado especial: el creador cubano Kevin Oramas.
La exposición de arte popular mexicano llega acompañada por un invitado especial: el creador cubano Kevin Oramas. / Casa de las Américas
14ymedio

17 de noviembre 2025 - 08:11

La Habana/La Galería Mariano acoge la exposición Alebrijes, diablitos y otros seres fantásticos, una exposición de arte popular mexicano que llega acompañada por un invitado especial: el creador cubano Kevin Oramas (La Habana, 1998), una de las voces jóvenes más singulares del dibujo contemporáneo en la Isla.

Autodidacta y con una sensibilidad marcada por lo rural, Oramas ha recorrido comunidades pinareñas escuchando historias de aparecidos, criaturas del monte y mitologías campesinas. Su obra —realizada en pluma, tinta, acuarela y manipulación digital— traduce esos relatos en escenas donde lo humano y lo fabuloso conviven. Esta muestra marca además su primera exposición personal, luego de años difundiendo su trabajo en redes y en exhibiciones colectivas.

El diálogo entre su imaginario y el arte popular mexicano —célebre por sus alebrijes, diablitos y criaturas híbridas de colores intensos— establece un puente entre dos tradiciones que comparten exuberancia formal, humor, simbolismo y una visión encantada del mundo. La muestra propone un territorio donde conviven los demonios festivos de México y los seres fantásticos del occidente cubano, unidos por la capacidad de transformar la cotidianidad en fábula.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de enero de 2026.

También te puede interesar

Lo último

stats