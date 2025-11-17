Lugar: Galería Mariano, Casa de las Américas, Calle 15 entre B y C, Vedado, Plaza, La Habana Fecha de inicio: 14-11-2025, 4:00 p.m. Fecha de fin: 26-01-2026

La Habana/La Galería Mariano acoge la exposición Alebrijes, diablitos y otros seres fantásticos, una exposición de arte popular mexicano que llega acompañada por un invitado especial: el creador cubano Kevin Oramas (La Habana, 1998), una de las voces jóvenes más singulares del dibujo contemporáneo en la Isla.

Autodidacta y con una sensibilidad marcada por lo rural, Oramas ha recorrido comunidades pinareñas escuchando historias de aparecidos, criaturas del monte y mitologías campesinas. Su obra —realizada en pluma, tinta, acuarela y manipulación digital— traduce esos relatos en escenas donde lo humano y lo fabuloso conviven. Esta muestra marca además su primera exposición personal, luego de años difundiendo su trabajo en redes y en exhibiciones colectivas.

El diálogo entre su imaginario y el arte popular mexicano —célebre por sus alebrijes, diablitos y criaturas híbridas de colores intensos— establece un puente entre dos tradiciones que comparten exuberancia formal, humor, simbolismo y una visión encantada del mundo. La muestra propone un territorio donde conviven los demonios festivos de México y los seres fantásticos del occidente cubano, unidos por la capacidad de transformar la cotidianidad en fábula.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 26 de enero de 2026.