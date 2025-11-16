Madrid/Este viernes 21 de noviembre, Jazzville Live Music se convierte en un escenario para la palabra viva y el vértigo creativo. El poeta, repentista y actor Alexis Díaz-Pimienta llega con su espectáculo Alexis Díaz Pimienta y amigos, un encuentro donde la improvisación manda, la música dialoga con la décima y cada minuto sucede sin guion ni red. La sala madrileña se transforma así en un laboratorio de ritmo y poesía, un espacio donde el ingenio se enciende en tiempo real.

Con su habitual mezcla de humor, emotividad y destreza técnica, Pimienta promete una velada de intensidad y juego verbal, acompañada por músicos cómplices y algunos invitados sorpresa que añadirán nuevas capas a un espectáculo que nunca se repite. Será una noche para ver cómo nacen los versos en vivo, cómo una simple palabra se vuelve chispa y cómo la improvisación se convierte en gesto compartido entre escenario y público.