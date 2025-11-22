Lugar: Sala Teatro Adolfo Llauradó, Calle 11 entre D y E, El Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 22-11-2025, 5:00 p.m. Fecha de fin: 28-12-2025, 5:00 p.m. Sábados y domingos a las 5:00 p.m. Las entradas cuestan 60 pesos y se venden el mismo día de la función desde las 3:00 p.m.

La Habana/La compañía Impulso Teatro presenta esta nueva lectura de Antígona, basada en la versión de Bertolt Brecht. La actriz y directora Linda Soriano revisita este clásico con un enfoque contemporáneo y político, en un momento en que el teatro cubano busca repensar las tragedias sociales desde dentro.

La versión de Soriano explora la figura de Antígona como símbolo de la resistencia individual ante el poder establecido, trasladando el conflicto al presente: la obediencia, la norma, la conciencia personal y el estado. Con la asesoría del dramaturgo Osvaldo Cano, el montaje apuesta por la sobriedad escénica, el rostro humano y la confrontación directa, evitando decorados excesivos para volver al actor y al gesto como vehículo de disenso.

En medio de El Vedado, en un espacio que alberga el pulso de la escena habanera, esta producción se convierte en una cita imprescindible para ver cómo el teatro puede cuestionar, interpelar y también convocar al público a pensar. Una oportunidad de presenciar la alianza entre texto clásico y urgencia contemporánea en un escenario que respira el arte y la crítica hoy.