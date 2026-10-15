Antonio Manuel Rodríguez explora en La Habana las huellas de Al-Ándalus en España y América

En sus investigaciones y conferencias, Rodríguez Ramos ha defendido la necesidad de reconocer la influencia andalusí en la identidad española.

La Habana/El escritor, jurista y profesor universitario español Antonio Manuel Rodríguez Ramos ofrecerá la conferencia El Al Ándalus que llevamos dentro: las huellas andalusíes y conversas en España y América, en la Casa de los Árabes de La Habana Vieja. La actividad forma parte de las Jornadas Culturales organizadas con motivo de la Fiesta Nacional de España, que se celebra cada 12 de octubre.

La conferencia propone un recorrido por la herencia cultural de Al-Ándalus, el territorio de la península ibérica que permaneció bajo dominio musulmán durante buena parte de la Edad Media, y por las huellas que esa experiencia histórica dejó en España y América. El encuentro abordará la persistencia de tradiciones, costumbres y manifestaciones culturales vinculadas al pasado andalusí, así como el legado de las comunidades conversas.

Nacido en Almodóvar del Río, Córdoba, en 1968, Rodríguez Ramos es doctor en Derecho y profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Su trayectoria combina la investigación, la literatura, la música y la defensa del patrimonio cultural andaluz. Ha sido presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía y forma parte del patronato de la Fundación Blas Infante.

Entre sus publicaciones destaca La huella morisca. El Al Ándalus que llevamos dentro, un ensayo dedicado a recuperar la memoria cultural de las comunidades andalusíes y moriscas. También es autor de Moriscos-Andalusíes. Del destierro a la concordia y de la novela histórica La luz que fuimos, ambientada en la Córdoba del siglo XI, durante la crisis del califato.

En sus investigaciones y conferencias, Rodríguez Ramos ha defendido la necesidad de reconocer la influencia andalusí en la identidad española, más allá de los relatos históricos centrados exclusivamente en la Reconquista. Sus intervenciones suelen prestar especial atención a las huellas de ese pasado en la lengua, la gastronomía, la música y las tradiciones populares.