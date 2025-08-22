Balada de un verano, de Héctor Santiago

Miami/Lugar: Artefactus Cultural Center

Fecha de inicio: 22-08-2025/ 8:30 pm

Fecha de fin: 24-08-2025/ 8:30 pm

Havanafama, en coproducción con Artefactus Cultural Project, presenta Balada de un verano, obra del dramaturgo cubano Héctor Santiago, bajo la dirección de Juan Roca. Esta puesta marca el reencuentro con un autor del exilio y con una pieza que dialoga intensamente con el presente.

Sobre la obra: "La acción comienza con el regreso de Santiago, tras una larga ausencia, a la casa donde creció. Allí lo espera su hermana Teresa, aferrada a las rutinas y a los restos de una vida marcada por la escasez y la resistencia. El reencuentro es áspero: no solo los años han creado distancia, también lo han hecho las decisiones políticas, los silencios familiares, el peso de la religión y la incomodidad frente a la diferencia".

Dirección: 912302 SW 133rd CT. Miami, FL 33186