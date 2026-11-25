Ayón desarrolló un universo visual de extraordinaria riqueza a partir de la mitología de la sociedad secreta abakuá.

La Habana/La obra de la grabadora cubana Belkis Ayón ocupará un lugar destacado en la exposición Modernidad gráfica: selecciones del Departamento de Dibujos y Grabados, que reunirá hasta un centenar de piezas de arte moderno y contemporáneo sobre papel pertenecientes a los fondos del Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Una colagrafía sin título realizada por Ayón en 1999, el año de su muerte, e incorporada en 2025 a la colección del museo, ha sido elegida como imagen promocional de la muestra.

Ayón (La Habana, 1967-1999) desarrolló un universo visual de extraordinaria riqueza a partir de la mitología de la sociedad secreta abakuá. Sus figuras de grandes ojos y rostros sin boca, así como el dominio de las texturas y de las tonalidades del blanco y el negro, hicieron de ella una de las creadoras más singulares del grabado contemporáneo latinoamericano. En su reinterpretación de la leyenda de Sikán, la artista exploró cuestiones como el silencio, la exclusión femenina, el poder y la transgresión.

El recorrido incluye también piezas de William Blake, Vincent van Gogh, Gustave Moreau, Odilon Redon, Gego y Mona Hatoum, además de una selección de carteles realizados en el taller de artes gráficas que dirigió Lorenzo Homar en Puerto Rico.

La exposición está incluida en el precio de la entrada general al museo.