Lugar: Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA). Presidente Figueroa Alcorta 3415, C1425CLA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Fecha de inicio: 17-07-2026, miércoles, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.; jueves a lunes, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.; martes cerrado. Fecha de fin: 12-10-2026

Buenos Aires/El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) presenta Belkis Ayón. Mito y desobediencia, la primera exposición organizada por una institución argentina dedicada exclusivamente a la artista y grabadora cubana Belkis Ayón (La Habana, 1967-1999), una de las figuras más relevantes del arte latinoamericano contemporáneo.

La muestra reúne siete obras realizadas entre 1991 y 1998, pertenecientes a la Colección MALBA-Costantini, un conjunto que permite recorrer uno de los períodos más fecundos de la creadora. Las piezas giran en torno al mito de Sikán, personaje central de la tradición de la sociedad secreta Abakuá, cuya historia Ayón reinterpretó para cuestionar la exclusión de la mujer, las estructuras de poder y el silencio impuesto por los sistemas patriarcales.

Reconocida por llevar la colografía a un nivel de extraordinaria complejidad técnica, Ayón construyó un universo visual dominado por negros, blancos y una amplia gama de grises, donde las texturas y las miradas de sus personajes adquieren un fuerte contenido simbólico. Su obra, inspirada en las investigaciones de la antropóloga cubana Lidia Cabrera sobre las religiones afrocubanas, trasciende la ilustración del mito para convertirse en una reflexión sobre la censura, el sacrificio, la marginalidad y la resistencia durante la crisis cubana de la década de 1990.

La exposición está curada por María Amalia García, Alejandra Aguado y Nancy Rojas, y supone una nueva etapa en el creciente reconocimiento internacional de la artista, cuya obra ha sido exhibida en instituciones como el Museo Reina Sofía de Madrid, el MoMA de Nueva York y el Tate Modern de Londres. La llegada de Mito y desobediencia a Buenos Aires acerca por primera vez al público argentino la producción de una creadora fundamental para comprender la renovación del grabado y del arte cubano de finales del siglo XX.