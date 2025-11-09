Blanco indaga en la fragilidad de la memoria y en los límites de la representación teatral

La Habana/El colectivo Medea Teatro, en colaboración con Nave Oficio de Isla Comunidad Creativa, presenta Blanco, una propuesta escénica dirigida por José Antonio García, que se inserta dentro de la programación del Festival de Teatro de La Habana. Con una duración de 55 minutos, la pieza es un ejercicio de síntesis visual y emocional, en el que el vacío, la pureza y la identidad son interrogados desde la corporalidad y el silencio.

Blanco indaga en la fragilidad de la memoria y en los límites de la representación teatral. El montaje se apoya en un lenguaje performativo, casi pictórico, donde la luz y la textura se convierten en protagonistas. En palabras del propio García, "la obra intenta ser una pausa, un espacio de respiración dentro del ruido cotidiano, una pregunta sobre lo esencial".

Nave Oficio de Isla, espacio alternativo fundado en La Habana para el intercambio entre artistas de diversas disciplinas, acoge esta propuesta como parte de su línea de experimentación escénica contemporánea. Por su parte, Medea Teatro ha sido reconocido por su trabajo de exploración de la identidad cubana y el cuerpo como territorio de resistencia y creación.

Blanco es una invitación a mirar lo invisible, a detenerse ante la sencillez aparente de una puesta que, desde el minimalismo, construye una poética sobre la búsqueda interior y la necesidad de reinventar la escena cubana desde la honestidad y la introspección.