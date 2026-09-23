‘Buenas noches. Te quiero mucho’, un diálogo entre dos generaciones de Esterio Segura

La Habana/Galería Habana inaugura este viernes Buenas noches. Te quiero mucho. Stay with me for a little bit, una exposición conjunta de Esterio Segura y Esterio Segura Jr. que pone frente a frente las obras de padre e hijo. La propuesta parte de una experiencia compartida de vida, creación, enseñanza y aprendizaje, pero busca también confrontar dos maneras generacionalmente distintas de construir una imagen y relacionarse con el arte.

La exposición continúa una colaboración que ambos artistas han desarrollado anteriormente fuera de Cuba. Según la información publicada con motivo de la inauguración habanera, esta propuesta constituye una evolución de cuatro exposiciones realizadas en conjunto, con presentaciones en espacios como ESGallery, en Miami; Artes de Cuba, en Nuevo México, y Artículo 20, en Nueva York. Una de ellas, Segura y Segura, estuvo abierta en Artes de Cuba entre septiembre y noviembre de 2025.

El contraste entre ambos lenguajes constituye uno de los ejes de la muestra. En Esterio Segura, nacido en Santiago de Cuba en 1970, aparece una trayectoria marcada por la transformación y reinterpretación de símbolos nacionales y humanos, mediante dibujo, pintura, escultura, fotografía e instalación. Su obra ha abordado asuntos como la insularidad, el viaje y las tensiones de la sociedad cubana, con frecuencia mediante el humor, la ironía y la apropiación de iconografías reconocibles.

En Esterio Segura Jr., por el contrario, hay una voluntad de síntesis narrativa: reducir la imagen a sus elementos esenciales y hacer que el color, la composición, los gestos, las sombras y los paisajes sostengan la historia. El artista ha descrito esa búsqueda como un intento de llegar a un punto en que lo mínimo resulte indispensable. De ahí también una sensibilidad que las notas de la exposición relacionan con lo cinematográfico.

El título bilingüe —Buenas noches. Te quiero mucho. Stay with me for a little bit— refuerza esa idea de proximidad, conversación y permanencia que atraviesa el proyecto. Más que presentar dos producciones independientes reunidas en una sala, la exposición propone observar qué ocurre cuando dos universos creativos ligados por una relación familiar se encuentran, se reconocen y también revelan sus diferencias.

La elección de Galería Habana tiene además una resonancia particular para Esterio Segura: el artista forma parte de la nómina de creadores representados por la institución y ha mostrado allí su obra en ocasiones anteriores. Fundada en 1962, la galería ha acogido a lo largo de su historia exposiciones de figuras como Wifredo Lam, René Portocarrero, Mariano Rodríguez y Amelia Peláez, además de sucesivas generaciones del arte contemporáneo cubano.