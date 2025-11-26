La muestra, concebida bajo la curaduría de José Ángel Vincench, propone un recorrido amplio y diverso por el dibujo contemporáneo en ambas geografías.

Lugar: Galería Acacia, calle San José 114, entre Industria y Consulado, La Habana. Fecha de inicio: 20-11-2025, 7:00 p.m. Fecha de fin: Febrero de 2026.

La Habana/La Galería Acacia inaugura este 20 de noviembre la exposición colectiva C: Dibujo Contemporáneo de Colombia y Cuba. La muestra, concebida bajo la curaduría de José Ángel Vincench, propone un recorrido amplio y diverso por el dibujo contemporáneo en ambas geografías, entendido no solo como técnica sino como un territorio expandido donde el gesto, la línea y el cuerpo se vuelven ideas, cuestionamientos y narrativas visuales.

Reúne a creadores de distintas generaciones y procedencias: Carlos Alarcón, Camilo Bojacá, Antonio Espinoza Fruto, Lucas Gallego y Carolina Borrero, Lia García, Suamy Hernández, Diego Mendoza Imbachí, Yornel Martínez, Frank Martínez, Yuliana Miranda, Adriana Ramírez, Glenda Salazar, Wilmer Useche, Jorge Vaca y el propio José Ángel Vincench. Sus obras transitan desde el dibujo tradicional sobre papel hasta experimentaciones con soportes alternativos, intervenciones espaciales, registros procesuales y enfoques conceptuales que amplían las fronteras históricas del medio.

La muestra es una oportunidad para asomarse a una cartografía visual compartida, donde la línea se convierte en territorio común entre Cuba y Colombia.