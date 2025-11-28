Cienfuegos/El grupo Kilómetro Cero sube a las tablas del Teatro Tomás Terry un trío de obras con amplia variedad temática: Carlos, Clara e Intimidad, programadas de viernes a domingo, en sesiones cuya entrada cuesta 30 pesos. ￼

Carlos, el viernes 28, es un monólogo escrito por Liliana Lam —codirectora de la compañía junto a Alberto Corona— e interpretado por el actor Peter Rojas. La obra retrata a un hombre que lleva 29 días encerrado en un apartamento como parte de un experimento, donde deberá romper barreras internas y confrontar sus miedos para encontrar su esencia. El montaje aborda temas como la masculinidad, el miedo, la valentía y el amor. ￼

El sábado 29, Clara sube al escenario. Dirigida por Liliana Lam, la obra cuenta con la actuación de Luis Ángel Batista y Peter Rojas, quienes interpretan a Clara y Chiqui, dos mujeres trans que luchan por sus derechos y visibilidad. La pieza aborda la identidad, la discriminación y la búsqueda de dignidad en un contexto social complejo. ￼

Para cerrar el fin de semana, Intimidad plantea una reflexión sobre los roles de género, las relaciones de pareja y los estereotipos sociales: a partir del texto La llamada de Lauren, de la dramaturga española Paloma Pedrero, los directores Lam y Corona interpretan a una pareja heterosexual que comienza a cuestionar los moldes impuestos por la sociedad en cuanto a sexualidad y convivencia. La obra invita a un diálogo honesto sobre la igualdad, la libertad personal y la deconstrucción de prejuicios. ￼