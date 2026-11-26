El encuentro propone una reflexión sobre las transformaciones del cartel cubano, un género de larga tradición en la Isla.

Madrid/El crítico de arte e investigador cubano Ernesto Menéndez-Conde y el escritor y poeta Francis Sánchez protagonizarán una conversación en torno al libro El cartel protesta. El arte cubano de la Revolución en la era digital, publicado este año por la editorial Hurón Azul.

El encuentro propone una reflexión sobre las transformaciones del cartel cubano, un género de larga tradición en la Isla que ha encontrado en las tecnologías digitales y las redes sociales nuevos canales de creación y circulación. Del lenguaje gráfico asociado durante décadas a la propaganda revolucionaria a su utilización como instrumento de denuncia, inconformidad y resistencia, el cartel constituye también un testimonio de los cambios experimentados por la sociedad cubana.

Menéndez-Conde, uno de los autores del volumen, ha dedicado buena parte de su labor investigativa al arte cubano contemporáneo y sus relaciones con el discurso político. Por su parte, Francis Sánchez, poeta, narrador y editor, es fundador de la revista cultural independiente Árbol Invertido.

La conversación estará acompañada de una muestra de algunos de los carteles impresos, lo que permitirá al público acercarse directamente a las propuestas gráficas que motivan el encuentro.