‘CartelON: 10 años de gráfica cubana contemporánea’ se presenta en Madrid

La publicación establece un diálogo entre la gráfica contemporánea y el legado del cartel cubano de las décadas de 1960 y 1970.

Madrid/La Librería Juan Rulfo de Madrid acogerá la presentación de CartelON: 10 años de gráfica cubana contemporánea, un volumen conmemorativo que reúne más de 600 obras y documenta una década de creación, experimentación y promoción del cartel cultural cubano, tanto dentro de la Isla como en la diáspora.

El libro, cuyo autor es el productor y gestor cultural Yumey Besú Payo, recorre la trayectoria de CartelON, un programa fundado en 2016 con el propósito de revitalizar la tradición serigráfica cubana y estimular el trabajo de diseñadores independientes. Durante estos diez años, la iniciativa ha impulsado más de 60 exposiciones, concursos y proyectos especiales que han permitido dar visibilidad a creadores consagrados y descubrir nuevos talentos.

La publicación establece un diálogo entre la gráfica contemporánea y el legado del cartel cubano de las décadas de 1960 y 1970, una de las expresiones visuales más reconocidas de la cultura de la Isla. Aquella tradición, vinculada especialmente al cine, el teatro y otras manifestaciones artísticas, se distinguió por la experimentación tipográfica, la intensidad cromática y la libertad de sus composiciones.

CartelON ha retomado ese espíritu desde una perspectiva contemporánea, mediante concursos de diseño para serigrafía, colaboraciones con artistas invitados y proyectos desarrollados por creadores cubanos residentes tanto en el país como en el extranjero. Las obras producidas cuentan con ediciones limitadas y acuerdos de autoría con sus diseñadores.

Nacido en Camagüey en 1972, Yumey Besú Payo acumula más de dos décadas de experiencia en la organización de proyectos culturales y festivales cinematográficos. Durante 15 años fue productor general de la Muestra de Cine Joven del ICAIC y ha participado en iniciativas dedicadas a promover el audiovisual cubano independiente. También ha coordinado concursos y exposiciones de carteles cinematográficos dentro y fuera de Cuba.

El volumen se suma a otros esfuerzos editoriales dedicados a preservar la memoria de la gráfica cubana, como El cartel cubano llama dos veces y El cartel protesta. El arte cubano de la Revolución en la era digital, publicados en la Colección 23y12.

Con 322 páginas y un formato de 220 por 266 milímetros, el libro ofrece un amplio recorrido visual por la producción serigráfica cubana de la última década y por las nuevas interpretaciones de una tradición que continúa renovándose.