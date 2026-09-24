‘Cartografía de una isla’ reúne en México a once artistas cubanos de distintas generaciones

La muestra propone leer la Isla como un espacio que puede reconstruirse desde experiencias, memorias e imaginarios diferentes.

Fecha de inicio: 22-09-2026. Fecha de fin: 23-10-2026. Horario: Lunes a jueves, de 10:00 am a 6:00 pm; viernes, de 10:00 am a 4:00 pm.

Nuevo León (México)/La muestra colectiva Cartografía de una isla lleva a Nuevo León un recorrido por el arte cubano a través de once creadores de generaciones y trayectorias muy diferentes: Osvaldo González Aguiar, Segundo Planes, Juan Miguel Pozo, Tomás Esson, José Bedia, Ariel Cabrera, Luis Cruz, Alejandro Aguilera, Raúl Cordero, Flavio Garciandía y Ernesto Pujol. La exposición permanecerá abierta durante un mes en Galería Estéreo, espacio fundado en 2006 y dedicado al arte contemporáneo internacional.

El título propone leer la Isla no solo como territorio geográfico, sino como un espacio que puede reconstruirse desde experiencias, memorias e imaginarios diferentes. La selección resulta especialmente amplia desde el punto de vista generacional: reúne figuras fundamentales de la renovación del arte cubano de las décadas de 1980 y 1990 con artistas de promociones posteriores y autores que han desarrollado buena parte de su trayectoria fuera de Cuba.

La relación de Estéreo con varios de ellos no es circunstancial. La galería incluye entre sus artistas representados a Ariel Cabrera, Raúl Cordero y Juan Pozo, y en enero de 2026 presentó además Serendipia, una exposición de Osvaldo González Aguiar dentro de la Semana de las Artes Monterrey.