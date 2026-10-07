La Catedral de La Habana celebra su restauración con arte y música

La Habana/La Catedral de La Habana acogerá una velada especial con la presentación de La Madonna Luminosa, una obra del artista cubano Aluan Argüelles concebida para ocupar temporalmente el gran óculo del templo mientras se lleva a cabo la restauración integral de su vitral. La intervención se enmarca además en los preparativos por el 250 aniversario de la Catedral, que se conmemora en 2027.

El proyecto de restauración del óculo está organizado y financiado por Cuba Foundation, seleccionada para esa tarea por la Arquidiócesis de La Habana. La institución explica que al vitral le faltan actualmente varios paneles de vidrio y que su estructura se encuentra muy deteriorada. El óculo alcanza aproximadamente 2,7 metros de diámetro en su punto más ancho y los trabajos contemplan investigación histórica, documentación y la reconstrucción de su marco con caoba cubana antigua. La previsión es que la restauración esté terminada para las celebraciones del aniversario, en abril de 2027.

Durante los cuatro o cinco meses en que el óculo deberá permanecer desmontado, el espacio necesita ser cubierto y sellado. De ahí surge la intervención artística temporal que ocupará el vano: La Madonna Luminosa, de Argüelles, cuya imagen de la Virgen juega precisamente con la luz, elemento inseparable de la función arquitectónica del vitral. El proyecto busca mantener el interés visual del interior de la Catedral durante las obras y acompañar simbólicamente el proceso de recuperación patrimonial.

Nacido en La Habana en 1982, Aluan Argüelles estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y posteriormente en el Instituto Superior de Arte (ISA), donde se graduó en 2008. Parte de su formación transcurrió también en el Royal University College of Fine Arts de Estocolmo. Su trabajo se ha desarrollado mediante diferentes soportes y lenguajes y ha sido presentado tanto en Cuba como en Europa y Estados Unidos.

La velada tendrá además un componente musical destacado: el pianista y compositor cubano Aldo López-Gavilán ofrecerá un concierto especial en la Plaza de la Catedral. El encuentro está convocado por el padre Yosvany Carvajal, párroco de la Catedral de La Habana, y Gustavo Arnavat, fundador y presidente ejecutivo de Cuba Foundation, y es producido por Perpetual Art Project.

La actual Catedral comenzó a construirse en 1748 como iglesia de los jesuitas y quedó terminada en 1777. Considerada uno de los ejemplos más relevantes del barroco cubano, se encuentra en el centro histórico de La Habana Vieja, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1982.