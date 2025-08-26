APOYO
Celia Cruz y el Latin Jazz: ¿Representación o pertenencia?

Cartel promocional de evento
Cartel promocional de evento / Facebook

26 de agosto 2025 - 06:40

Houston/Lugar: Universidad de Houston, Student Center North, Senate Chamber

Fecha de inicio: 28-08-2025 / 4:00 pm

Fecha de fin: 28-08-2025/ 6:00 pm

Para dar la bienvenida a este nuevo semestre, la Moores School of Music, el Departamento de Estudios Hispánicos y el Departamento de Estudios Africanos anuncia la visita de la investigadora cubana Rosa Marquetti, autora de “Chano Pozo: La vida con su tres”“Desmemoriados: Historias de la música cubana” y “Celia en Cuba” (1926-1962), a la Universidad de Houston para celebrar el legado de Celia Cruz en su centenario con una charla bilingüe sobre el legado de Celia Cruz en el contexto del Latin Jazz.

