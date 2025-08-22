'Celia vive' en Madrid

Madrid/Lugar: Auditorio al aire libre Pilar García Peña. Parque Pinar del Rey

Fecha de inicio: 24-08-2025/ 9:00 pm

Fecha de fin: 24-08-2025/ 11:00 pm

Con motivo del centenario del nacimiento de la Reina de la Salsa, llega por primera vez a España como parte de su gira mundial, Celia Vive, un espectáculo musical que recoge los grandes éxitos de Celia Cruz. Quimbara, El Yerberito Moderno, Bemba Colorá, La Negra Tiene Tumbao entre muchos otros. La artista cubana Lucrecia, acompañada de su gran voz, será la encargada de dar vida a Celia Cruz. Sobre el escenario no estará sola, Lucrecia estará acompañada por una orquesta en directo que reproducirá los arreglos musicales originales de Cruz.

Dirección: Carretera de Canillas , 1