Miami/Pan American Art Projects presenta De cenizas a la luz, la nueva exposición individual de la artista cubana Sandra Ramos, una de las voces más singulares del arte contemporáneo de la Isla. Comisariada por Claudia Taboada, la muestra reúne una instalación pictórica creada especialmente para la galería, además de esculturas y piezas audiovisuales que profundizan en las obsesiones temáticas de Ramos: la memoria, la fragilidad humana, la destrucción y la posibilidad —siempre esquiva, siempre necesaria— de un renacimiento.

En De cenizas a la luz, Ramos propone un recorrido emocional y simbólico que transita por paisajes devastados y cuerpos en transformación. Sus obras, atravesadas por reflexiones filosóficas, ecológicas y sociales, dialogan con las crisis actuales —desde los desastres medioambientales hasta la vulnerabilidad de los exilios y desplazamientos— y sugieren, al mismo tiempo, un espacio para la reconstrucción personal y colectiva.

La exposición marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Ramos, quien se ha destacado por su estética híbrida entre la fábula visual, el autorretrato simbólico y la crítica social. Los visitantes encontrarán en esta muestra una narrativa que oscila entre la pérdida y la iluminación, en consonancia con el título elegido: un tránsito desde la ceniza hacia una luz que no se impone, sino que se busca.

La apertura tendrá lugar el domingo 30 de noviembre, con acceso libre durante el horario anunciado. Una oportunidad para descubrir el universo renovado de una artista imprescindible en el panorama del arte cubano y latinoamericano.