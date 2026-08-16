‘Ciudad Armero’, una exposición de Carlos Garaicoa

Cali/El artista cubano Carlos Garaicoa (La Habana, 1967) presenta en el Museo La Tertulia de Cali Ciudad Armero, una exposición personal que toma como punto de partida la tragedia provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en noviembre de 1985 y la posterior avalancha que sepultó la población de Armero, en el departamento colombiano de Tolima.

La muestra, con curaduría de Óscar Roldán-Álzate, reúne escultura, fotografía, dibujo e instalación y propone una reflexión sobre la memoria, la transformación urbana y las pérdidas colectivas.

El proyecto surgió de una visita realizada por Garaicoa a las ruinas de Armero. Las casas parcialmente sepultadas y, sobre todo, el contraste entre las huellas de la catástrofe y una naturaleza que ha vuelto a crecer vigorosamente sobre el lugar llevaron al creador a desarrollar, desde 2020-2021, la serie Ciudad Armero. En ella, fragmentos de la anatomía humana conviven con vestigios arquitectónicos y elementos vegetales para evocar las vidas interrumpidas por el desastre.

“Las huellas de sus habitantes y los vestigios de vidas truncadas de improviso, así como los mensajes sentidos de familiares y amigos forman parte intrínseca de este nuevo conjunto de obras”, explica el artista sobre una serie concebida también como homenaje a las víctimas. Garaicoa desplaza así la mirada desde las imágenes periodísticas que fijaron la tragedia en la memoria colombiana hacia lo que queda décadas después: ruinas, vegetación, objetos, ausencia y recuerdo.

Ciudad Armero prolonga una de las preocupaciones centrales en la trayectoria internacional del artista cubano: la arquitectura entendida no solo como construcción física, sino como depósito de historia, fracaso, poder y memoria. Las pinturas y fotografías de esta serie combinan lo orgánico y lo arquitectónico hasta hacer difícil determinar dónde termina el cuerpo y comienza la ciudad. Una de las obras, Ciudad de Armero (Estómago), incorpora acrílico sobre madera de abedul e impresión de pigmentos sobre hueso recubierto de gelatina.

La exposición adquiere además una resonancia particular en una ciudad como Cali, donde los movimientos sísmicos recuerdan periódicamente la vulnerabilidad de las urbes frente a las fuerzas naturales. En Ciudad Armero, sin embargo, Garaicoa no se limita a reconstruir una catástrofe: observa qué ocurre cuando la naturaleza recupera el territorio y los supervivientes deben mantener viva, frente al paso del tiempo, la memoria de quienes desaparecieron.

La muestra cuenta con el apoyo de la Embajada de Colombia en España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Oficina Cultural y Científica de la Embajada de España en Colombia y Estudio Carlos Garaicoa. Con motivo de la exposición está prevista además la publicación del catálogo Armero.