Clausura del 170 aniversario de Juan Gualberto Gómez

Madrid/Lugar: Espacio Cultural Rift Valley

Fecha de inicio: 11-07-2025/ 6:30 pm

Fecha de fin: 11-07-2025/ 8:30 pm

Direcciónr: Calle Limón, 19, Madrid

Durante este año en Madrid se han realizado un grupo eventos por el 170 aniversario del natalicio de Juan Gualberto Gómez, en febrero estuvo vinculado al 130 aniversario del inicio de la Guerra de Independencia y ahora, en su clausura, el acto estará relacionado al 11 de julio y dedicado al 4to aniversario de le las protestas antigubernamentales de esa fecha. Clara Caballero, una de las organizadoras considera "que hay resaltarla como nueva fecha conmemorativa en la historia de Cuba", y "vincularla al espíritu irreverente de Luis Manuel Otero Alcántara".

"Los asistentes serán españoles, africanos y afrodescendientes, por lo que me veo obligada a hacer un bosquejo biográfico de la vida de Juan Gualberto, su reivindicación a la igualdad racial (cubanos blancos y negros), a la libertad y diversidad de partidos políticos y de prensa. Vinculando el talante de JG en su artículo A la cárcel, en el que dijo lo que quería decir a sabiendas que irían a por él, con los principios de Otero Alcántara", agregó Caballero. Explica además que en el evento, la escritora cubana María Matienzo, "abordará los sucesos del 11 de julio, la represión, los detenidos, que continúan en las cárceles y la situación de la población negra cubana, la represión".

"Además clausuro el 170 aniversario de Juan Gualberto Gómez porque al no tener una tumba donde rendirle homenaje (como hacen en Cuba de llevarle una ofrenda floral) y ser un personaje desconocido, no puedo hacer actos todos los años. Por eso he hecho muchas actividades durante el 170 aniversario de su natalicio", concluyó Clara Caballero.

Durante el acto, se hará un brindis por la libertad de los presos políticos cubanos.