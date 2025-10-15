Concierto de Carmen París en La Habana, 'París al piano'

La Habana/Lugar: Museo Nacional de Bellas Artes

Fecha de inicio: 16-10-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 16-10-2025 / 9:00 pm

Carmen París anuncia así un concierto que tendrá lugar en La Habana este mes de octubre: "¡Estoy superfeliz de anunciaros que vuelvo a La Habana! Será el 16 de octubre en las Jornadas Culturales que se celebrarán en el Teatro de Bellas Artes. Además, tendré el lujo de contar con mi admirado Raúl Paz como artista invitado, no os lo podéis perder. ¡Os espero con muchas sorpresas de vuelta en mi querida Cuba!".

Carmen París (Tarragona, 1966) es una cantante, compositora y pianista española reconocida por su innovadora fusión de estilos musicales. Formada en canto, piano, guitarra y violonchelo en el Conservatorio de Zaragoza, combina en su obra la jota aragonesa —símbolo de sus raíces— con el jazz, el flamenco y la música andalusí, creando un sonido único dentro de la música popular española. Tras iniciarse en la escena con el espectáculo de cabaret Carmen Lanuit y curtirse en la orquesta Jamaica, grabó junto a figuras del jazz y el flamenco como Chano Domínguez y Javier Colina la maqueta Pa’ mi genio, que marcó el inicio de su carrera discográfica y la consolidó como una de las voces más originales e inquietas de la música ibérica contemporánea.