Concierto de Daymé Arocena

Miami/La cantante cubana Daymé Arocena, considerada una de las voces más innovadoras del jazz afrocaribeño contemporáneo, regresa a los escenarios de Miami con un concierto íntimo que promete ser una de las citas musicales más vibrantes del mes. La artista cubana es conocida por fusionar magistralmente jazz, soul, ritmos afrocubanos y espiritualidad musical en una propuesta única que ha cautivado a la crítica internacional.

Su voz poderosa, su carisma y su capacidad para conectar tradiciones espirituales yorubas con la experimentación sonora la han convertido en una referencia imprescindible de la música cubana contemporánea.

Recientemente, la artista ha presentado su álbum Alkemi, descrito como su obra más personal y atrevida: un viaje sonoro donde confluyen afrobeats, electrónica sutil, jazz expansivo y un enfoque vocal renovado. Ese material, que marca su renacimiento artístico tras mudarse al exilio y emprender una profunda revisión de su identidad musical, ha sido destacado en plataformas internacionales como uno de los discos más interesantes del año.

La presentación de Daymé Arocena promete una noche de intensidad rítmica, espiritualidad y talento desbordado. Un encuentro imprescindible para los amantes del jazz afrocubano y la nueva música latinoamericana.