Concierto de Ernán López-Nussa

La Habana/La Casa Vitier García-Marruz abrirá sus puertas este sábado 29 de noviembre para un concierto especial del pianista cubano Ernán López-Nussa, una de las figuras más sólidas, versátiles y respetadas del jazz hecho en la Isla. El intérprete, compositor y arreglista —cuya carrera abarca más de cuatro décadas entre escenarios de Cuba, Europa y América Latina— vuelve a presentarse en un formato íntimo que permite apreciar en detalle la poética y el lirismo que caracterizan su obra.

Formado en el rigor clásico y en la espontaneidad del jazz, López-Nussa ha construido un estilo propio donde confluyen la tradición pianística cubana, el legado de sus influencias familiares —la saga López-Nussa y los Vitier–García-Marruz— y una constante búsqueda sonora. Álbumes como Sacrilegio, Danza de los duendes o En casa lo han situado entre los pianistas cubanos más creativos dentro y fuera de la Isla, combinando maestría técnica, frescura improvisatoria y una sensibilidad que enlaza música, paisaje y memoria.

El concierto será además una oportunidad para reencontrarse con algunas de las composiciones más emblemáticas del pianista, así como con nuevas piezas que forman parte de sus proyectos recientes y colaboraciones con músicos jóvenes del panorama jazzístico cubano.