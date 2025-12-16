Concierto de Frank Delgado

La obra de Frank Delgado transita entre la ironía política, la narrativa íntima y la observación sagaz de la realidad cubana.

La Habana/Como regalo de Fin de Año, el cantautor cubano Frank Delgado ofrecerá un concierto en el Centro Cultural El Cabildo, en el municipio Playa. La presentación tendrá un formato pensado para el disfrute amplio y el intercambio cercano con el público.

Figura emblemática de la Nueva Trova, Frank Delgado ha construido una obra reconocible por su ironía, su comentario social y una mirada aguda sobre la vida cotidiana en Cuba. Sus canciones forman parte del repertorio sentimental de varias generaciones y se mueven entre el humor, la sátira y la crónica urbana, con una narrativa directa que conecta con públicos diversos.

El concierto, en este espacio amplio, con buen sonido y servicios gastronómicos opcionales, se anuncia con la promesa de artistas invitados que se irán sumando a la descarga a lo largo de la tarde-noche. La propuesta apuesta por un ambiente relajado y participativo, ideal para cerrar el año con música en vivo.

Ubicado en Miramar, el Centro Cultural El Cabildo se ha consolidado como escenario para presentaciones musicales y actividades culturales que priorizan la cercanía entre artistas y audiencia. La entrada libre convierte esta cita en una de las opciones más accesibles de la agenda habanera de fin de año.