Concierto de José María Vitier

Vélez-Málaga/El Museo de la Ciudad de Vélez-Málaga acoge un concierto del compositor y pianista cubano José María Vitier, una de las figuras esenciales de la música contemporánea de la Isla. Autor de bandas sonoras emblemáticas como Fresa y chocolate y El siglo de las luces, así como de obras corales y sacras como la célebre Misa Cubana a la Virgen de la Caridad, Vitier ha construido un lenguaje propio donde se funden la tradición clásica, la música popular cubana y la espiritualidad latinoamericana.

En este recital íntimo, auspiciado por la Fundación María Zambrano, el público podrá escuchar algunas de sus piezas más reconocidas, junto a composiciones recientes marcadas por el lirismo y el diálogo entre Cuba y el Mediterráneo. El encuentro también será un momento para compartir textos del libro de Vitier Poemas, prosas y piano acompañante.

La presentación en el MVVEL, uno de los espacios culturales de referencia de la Axarquía, refuerza los vínculos entre la ciudad y la creación iberoamericana. El concierto forma parte de un programa que apuesta por la música como puente entre territorios y generaciones, y que encuentra en la obra de Vitier —Premio Nacional de Música en Cuba— un ejemplo de coherencia artística y compromiso con la poesía de su país.