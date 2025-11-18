El evento propone un cruce entre música, teatro y relato personal, donde cada pieza funciona como una pequeña catarsis colectiva.

Lugar: Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes (Edificio de Arte Cubano), calle Trocadero entre Monserrate y Zulueta, La Habana Vieja. Fecha de inicio: 22-11-2025, 7:00 p.m. Fecha de fin: 22-11-2025, 9:00 p.m.

La Habana/Concierto de Terapia, un espectáculo musical íntimo y escénico, reunirá en una misma noche a Christopher Simpson y Mar Lage, acompañados por el actor Osvaldo Doimeadiós. El evento propone un cruce entre música, teatro y relato personal, donde cada pieza funciona como una pequeña catarsis colectiva.

Simpson —compositor, cantante y productor— y Lage —vocalista y performer con influencias del jazz, el soul y la canción alternativa— han creado un formato donde las emociones, el humor y la fragilidad se convierten en hilo conductor. La presencia de Doimeadiós añade un registro actoral que desplaza el concierto hacia una experiencia dramatizada, con guiños al absurdo, la crítica social y la memoria afectiva.

La presentación contará además con invitados especiales: Eduardo Corcho, Richard Fando, Josué Mesa, Daniela Valdés y Jorge Saenz.

El acompañamiento musical estará a cargo de Javier López, Sergio Gabriel Hechevarría, Jesús Darío Bordón, Rafael Aquino, David Carmona, Yoanny Dorta y Fabio Abreu, quienes integran una banda pensada para sostener un repertorio que transita por la trova contemporánea, el pop acústico y la fusión.

Concierto de Terapia se inscribe dentro de la programación del Museo Nacional de Bellas Artes que busca abrir su escenario a propuestas jóvenes de la escena alternativa cubana, vinculando artes visuales, música y artes escénicas en un mismo espacio.