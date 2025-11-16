Conferencia magistral de José Daniel Ferrer

Miami/El activista cubano José Daniel Ferrer, recién llegado al exilio tras años de encarcelamiento en las prisiones del régimen, ofrecerá una conferencia magistral en la Universidad de Miami, en un encuentro dedicado a reflexionar sobre el papel de la sociedad civil cubana y la urgencia de documentar, preservar y amplificar sus voces. La cita, organizada en el Roberto C. Goizueta Pavilion, reunirá a un panel de expertos que analizará el impacto del activismo independiente en la Isla y los desafíos actuales de los derechos humanos.

Participarán los abogados Candice Balmori y Aldo M. Leiva, así como Rosa María Payá Acevedo, directora de Cuba Decide, y Edgar Stuardo Ralón Orellana, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos ellos figuras relevantes en el análisis jurídico y político del contexto cubano. La moderación estará a cargo de Patricia Sánchez Abril, J.D., profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Miami, quien guiará la discusión hacia los puntos más críticos del presente cubano.

El momento central del evento será el testimonio en primera persona de José Daniel Ferrer, quien compartirá su experiencia reciente en prisión, las condiciones represivas del sistema carcelario en Cuba y su visión del futuro democrático para la nación. La conferencia promete ser una oportunidad única para escuchar una voz clave del activismo cubano en un entorno académico que promueve el diálogo y la defensa de los derechos fundamentales.