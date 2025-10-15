Conversatorio con el autor Antonio Orlando Rodríguez

Nueva York/Lugar: Departamento de Español y Portugués — New York University (NYU)

Fecha de inicio: 24-10-2025 / 7:00 pm

Fecha fin: 24-10-2025 / 9:00 pm

Presenta: Enrique Del Risco, escritor cubano y profesor en NYU

Sobre el autor: Antonio Orlando Rodríguez (Ciego de Ávila, Cuba, 1956), escritor e investigador literario cubanoamericano. Ganador del Premio Alfaguara de Novela (2008) y del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil (2022). Es autor de Aprendices de brujo, Chiquita, Salchichas vienesas y otras ficciones, El León y la Domadora, así como de una extensa obra para niños y jóvenes.

Dirección: 19 University PI, New York, NY 10003-4556, United States, Room 222