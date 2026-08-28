Convocatoria del Festival Internacional de Cine por la Democracia

El Festival Internacional de Cine por la Democracia (FICD) invita a la comunidad cinematográfica a postular mediometrajes y largometrajes para participar en la selección de la 8ª edición.

El evento se realizará durante la última semana del mes de octubre en Colombia. Las producciones pueden ser de cualquier género, pero deben abordar directa o indirectamente temas relacionados con la democracia y/o los derechos humanos. Será valorado positivamente que las producciones lleven a reflexiones por parte de los espectadores y que faciliten espacios de discusión.

Las producciones pueden ser de cualquier género, pero deben abordar directa o indirectamente temas relacionados con la democracia y/o los derechos humanos. Será valorado positivamente que las producciones lleven a reflexiones por parte de los espectadores y que faciliten espacios de discusión.

Más detalles: https://www.democinefestival.com/convocatoria-peliculas-2026