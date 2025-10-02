Convocatoria FLED: Fortaleciendo medios latinoamericanos en el exilio

Fecha de fin: 7-10-2025

La Fundación FLED invita a medios de comunicación independientes de América Latina que se encuentran en el exilio a postularse para participar en el proyecto Building Networks in Exile: Assessment, Mentorship, and Collaborative Resilience for Latin American Exile Media Outlets, desarrollado en el marco de AGILE (Advancing Global Innovation and Learning Effectively to Build Resilience in Independent Media), con el apoyo de Internews Europe y financiamiento de la Comisión Europea. A través de esta iniciativa se seleccionarán 10 medios que recibirán acompañamiento para fortalecer sus capacidades estratégicas, identificar debilidades y oportunidades, diseñar soluciones adaptadas y compartir aprendizajes con otros colegas y donantes, en busca de construir una red de medios más resiliente y colaborativa.