La Habana/El Cabildo acoge este sábado un espectáculo que junta a dos figuras esenciales del humor cubano contemporáneo. Rigoberto Ferrera —actor, presentador y comediante con más de tres décadas de trayectoria— habitual de los escenarios habaneros con su estilo costumbrista, incisivo y cercano al público. Graduado en actuación por el Instituto Superior de Arte, Ferrera se hizo popular desde los años 90 con espectáculos unipersonales. Su presencia domina la escena con un humor que mezcla observación social, crítica ligera y carisma teatral.

Lo acompaña el humorista tunero Yuri Rojas, creador del personaje Zoila Bárbara, una mujer de barrio que se volvió un fenómeno viral por su retrato exagerado —pero certero— de la cotidianidad cubana. Zoila es directa, parlanchina y divertida; una figura que conecta especialmente con el público joven y con quienes siguen el humor desde las redes sociales.

El espectáculo La costumbre es más fuerte que el humor aborda las rutinas y obsesiones nacionales: las colas, las carencias, la familia, la doble moral, los apagones, el “resolver” diario y la creatividad para sobrevivir. Los artistas prometen una noche de risas que, como suele ocurrir en el buen humor cubano, también deja espacio para la reflexión.

Para quienes deseen ver juntos a un actor consagrado de la escena humorística nacional y a una creación icónica del humor popular, este sábado El Cabildo ofrece un encuentro entre crítica y mordacidad, risas y reflexión, en un mismo escenario.