La obra, del dramaturgo Abel González Melo, propone una mirada áspera y lúcida sobre la violencia simbólica que late en la cotidianidad cubana.

La Habana/La compañía Teatro D’Dos presenta la obra Delantal todo sucio de huevo, bajo la dirección artística de Julio César Ramírez, una de las figuras más sólidas del teatro cubano contemporáneo. Con una duración de una hora, la puesta forma parte de la programación del Festival de Teatro de La Habana, que este año celebra la diversidad de voces, estilos y generaciones de la escena nacional.

La obra, escrita por el dramaturgo cubano Abel González Melo, propone una mirada áspera y lúcida sobre la violencia simbólica y los conflictos familiares que laten en la cotidianidad de la Isla. Entre el realismo y la metáfora, Delantal todo sucio de huevo expone, con crudeza y poesía, los dilemas éticos y emocionales de personajes atrapados entre la culpa, la frustración y la necesidad de redención.

El director Julio César Ramírez, fundador y alma del grupo Teatro D’Dos, ha sido reconocido por su capacidad para explorar los límites entre el drama psicológico y la reflexión social, con una estética que combina sobriedad escénica y fuerza interpretativa. La compañía, con más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como un referente en la investigación actoral y la renovación del repertorio teatral cubano.

En esta nueva producción, Ramírez y su elenco revisitan uno de los textos más intensos de la dramaturgia cubana reciente, invitando al público a una experiencia que transita entre lo íntimo y lo universal, donde el hogar se convierte en espejo de las fracturas de toda una sociedad.