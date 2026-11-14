'Deseo y Jardín', una reinterpretación de García Lorca, se estrena en Miami

La obra original de Lorca, escrita a finales de la década de 1920, cuenta la historia de un hombre maduro que contrae matrimonio con una joven.

Miami/Artefactus Cultural Project presenta Deseo y Jardín (Desire and the Garden), una creación del dramaturgo y director cubano Eddy Díaz-Souza, inspirada libremente en Amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín, de Federico García Lorca. La puesta en escena propone una reflexión sobre el amor, las ficciones que lo sostienen y los abismos del deseo, a través de personajes que se debaten entre lo que sienten, lo que imaginan y aquello que nunca podrán poseer.

La obra original de Lorca, escrita a finales de la década de 1920, cuenta la historia de un hombre maduro que contrae matrimonio con una joven y descubre que el amor puede convertirse en una experiencia de sacrificio, engaño y transformación. Díaz-Souza retoma ese universo para construir una propuesta contemporánea en la que los límites entre realidad y ficción se desdibujan y las identidades se revelan frágiles e inestables.

El elenco está integrado por Rei Prado, Laura Alemán, Vivian Morales, Valentina Pacheco, Luis Rafael Zamora y Lina Echeverri. La escenografía es de Carlos Artime, mientras que Carlos Arteaga asume la producción. La dramaturgia y la dirección corresponden a Díaz-Souza, responsable de otras propuestas recientes de Artefactus, como Ningún lugar al que volver, No me beses en el cuello y Las sirenas no existen.

El estreno forma parte de un proyecto de intercambio cultural internacional que continuará en Quito, Ecuador, con presentaciones previstas del 17 al 20 de diciembre. La iniciativa conecta dos escenarios latinoamericanos a través de una revisión contemporánea de uno de los textos más singulares de Federico García Lorca.

Las entradas y los horarios pueden consultarse en la página de Artefactus.