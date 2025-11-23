La Habana/Galleria Continua inaugura Mientras el día no cierre, una exposición colectiva que reúne a cinco artistas cubanos contemporáneos cuyas obras dialogan con la luz, el tiempo y la percepción de lo cotidiano. La muestra, que abre el sábado 29 de noviembre a las 6:00 p.m., combina fotografía, instalación, pintura y objetos para explorar la tensión entre lo que se ilumina y lo que permanece en sombra, entre lo que el día deja ver y lo que se intenta ocultar.

Los artistas —Henry Crespo, Sergio Marrero, Andy Mendoza, Harold Ramírez y Linet Sánchez— representan distintas generaciones y lenguajes dentro de la visualidad cubana actual. Desde las atmósferas íntimas y ambiguas de Linet Sánchez hasta las investigaciones matéricas de Andy Mendoza o los juegos simbólicos en la obra de Henry Crespo, la exposición construye un recorrido donde la ciudad, el cuerpo y la memoria aparecen filtrados por un resplandor que se resiste a apagarse.

El proyecto se inscribe dentro de la línea curatorial de Galleria Continua en La Habana, un espacio que habitualmente conecta la creación local con circuitos internacionales y que, desde su apertura, ha favorecido diálogos entre artistas cubanos y figuras de la escena global.